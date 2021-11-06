بوركينا فاسو تشهد مقتل 10 إرهابيين خلال هجوم على موقع عسكري

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كشفت وكالة الأنباء الرسمية في بوركينا فسو (إيه آي بي) مقتل 10 إرهابيين خلال هجوم على موقع تانكوالو العسكري (كوموندجوري، شرق)، وإصابة 4 من قوات الأمن.

وتدهور الوضع الأمني بشكل حاد في بوركينا فاسو منذ مايو الماضي، بسبب الهجمات الإرهابية خاصة التي تستهدف المدنيين في القرى المعزولة شمالي البلاد.

وأرغم العنف المسلح السلطات في بوركينا فاسو على إخلاء بعض القرى الشمالية الحدودية مع النيجر وتجميع السكان في قرى أكبر لتأمينهم من أي هجوم.

ويعتبر شمال بوركينا فاسو المنطقة الأكثر تضررا من الهجمات المسلحة التي ينفذها مسلحو تنظيمي القاعدة وداعش، وفقا لسبوتينك.