أخبار عاجلة

أستاذ علوم تربوية بجامعة عين شمس: «المدرسين مش عارفين يشرحوا منهج رابعة ابتدائي» -
وزارة الصحة : لدينا 37 مليون جرعة من كافة لقاحات كورونا -
مستشفى الكرنك التخصصى تتزين باللون الأزرق فى اليوم العالمى للسكرى -
مدرب أنجولا: فاجئنا منتخب مصر بطريقة اللعب.. والنني لعب دور البطولة -
اتحاد الإذاعات الإسلامية يدين تصريحات زكريا بطرس في حق الرسول الكريم -
«اترعبت من الاسم».. برلماني يعلق على مسرحية «المومس الفاضلة» لإلهام شاهين -
بطولة جومانا مراد.. إعادة عرض حلقات حدوتة «مش هنفرح بيكى» -
"الموارد البشرية" تستعرض متابعة تطبيق "احترازات كورونا" في القطاعَيْن العام والخاص -
الولايات المتحدة تسجِّل ‏‎ 126,958‎‏إصابة جديدة و‏‎‏‏‎1,846‎‏‎‏ وفاة بكورونا -
"عبدالعزيز بن سعود" يبحث مع "الحجرف" مسيرة العمل الأمني المشترك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مسرح الرسم في مزاد الإبل بحفر الباطن يَلقى إشادة واسعة من الزوار

Print
شارك عدد من هواة الرسم والفن التشكيلي

مسرح الرسم في مزاد الإبل بحفر الباطن يَلقى إشادة واسعة من الزوار

‏قال رئيس اللجنة الاقتصادية بنادي الإبل الأمير عبدالرحمن بن خالد بن مساعد آل سعود، مُعبّرًا عن ما شاهده في مسرح الرسم من لوحات تشكيلية رائعة: "سررت بالأمس برؤية ما صنعته أنامل رسامي حفر الباطن تجاه موروثنا العظيم الذي نعتز ونفخر به ضمن الفعاليات المصاحبة لمهرجان ‎مزاد حفر الباطن".

وأكد أن هذه الفنون التشكيلية والصور الرائعة التي جسّدها الرسامون تنم عن اعتزاز وفخر بهذا الموروث الذي يجسد ثقافتنا وأصالتنا وقيمنا الراسخة.

يشار إلى أن مسرح الرسم المصاحب لمزاد الإبل 2021 في محافظة حفر الباطن، حَظِيَ بحضور عدد من هواة وممارسي الفن التشكيلي من الجنسين، الذين أبدعوا في رسم اللوحات التشكيلية التي تحاكي الطبيعة الصحراوية، ويشهد مسرح الرسم حضورًا كثيفًا من زوار مزاد الإبل في حفر الباطن؛ للاطلاع على اللوحات والتقاط الصور؛ تعبيرًا عن إعجابهم بالرسومات الجميلة.

مسرح الرسم في مزاد الإبل بحفر الباطن يَلقى إشادة واسعة من الزوار

مسرح الرسم في مزاد الإبل بحفر الباطن يَلقى إشادة واسعة من الزوار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الموارد البشرية" تستعرض متابعة تطبيق "احترازات كورونا" في القطاعَيْن العام والخاص

"الموارد البشرية" تستعرض متابعة تطبيق "احترازات كورونا" في القطاعَيْن العام والخاص

الولايات المتحدة تسجِّل ‏‎ 126,958‎‏إصابة جديدة و‏‎‏‏‎1,846‎‏‎‏ وفاة بكورونا

الولايات المتحدة تسجِّل ‏‎ 126,958‎‏إصابة جديدة و‏‎‏‏‎1,846‎‏‎‏ وفاة بكورونا

"عبدالعزيز بن سعود" يبحث مع "الحجرف" مسيرة العمل الأمني المشترك

"عبدالعزيز بن سعود" يبحث مع "الحجرف" مسيرة العمل الأمني المشترك

"بلدية بارق" تغلق قاعتَيْ أفراح مخالفتَيْن ومخبزًا

"بلدية بارق" تغلق قاعتَيْ أفراح مخالفتَيْن ومخبزًا