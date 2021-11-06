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مخالفات كهرباء وتهرب ضريبي.. «الداخلية» تنعش خزينة الدولة بـ15 مليار و275 مليون جنيه

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مخالفات كهرباء وتهرب ضريبي.. «الداخلية» تنعش خزينة الدولة بـ15 مليار و275 مليون جنيه مخالفات كهرباء وتهرب ضريبي.. «الداخلية» تنعش خزينة الدولة بـ15 مليار و275 مليون جنيه

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نجحت أجهزة وزارة الداخلية، على مدار الشهر الماضي بجميع المحافظات، في الحصول على 275 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء، و15 مليار جنيه قيمة قضايا أموال عامة وتهرب ضريبي.

وأوضحت الوزارة، في بيان السبت، أن الحملات التي نظمتها إدارات الأموال العامة والتهرب الضريبي، ومباحث الكهرباء، ضبطت 330467 حالة في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فيها نحو 275.762036 مليون جنيه.

وأفادت الوزارة بأنه ضبط 8771 قضية في مجال التهرب الضريبي: «ضرائب عامة، وتهرب من الضرائب على القيمة المضافة، وجمارك، وحماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، وتهرب من الضرائب العقارية والملاهي، وتنفيذ أحكام، وتحرى مدين ولجان فحص»، بمبالغ مالية بلغت 15.059930895 مليار جنيه، قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجار فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاسترداد الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 26.536004 مليون جنيه.

كما تم ضبط 135 قضية في مجال مكافحة جرائم النقد والتهريب، والاختلاس والإضرار بالمال العام، والاحتيال المصرفي، والرشوة واستغلال النفوذ، وغسل الأموال، والكسب غير المشروع، بقيمة إجمالية بلغت 547.908423 مليون جنيه.

المصرى اليوم

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