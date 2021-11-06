جامعة عين شمس تتسلم جائزة اليونسكو «كونفوشيوس لمحو الأمية لعام 2021»

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تسلمت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني، السبت، جائزة اليونسكو كونفوشيوس لمحو الأمية لعام 2021، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ونزار حسن القائم بأعمال مدير مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية، والدكتورة غادة عبدالباري أمين عام اللجنة الوطنية المصرية باليونسكو، اولدكتور عاشور العمري، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار.

وفي كلمته، أكد الدكتور طارق شوقي أن احتفال اليوم يمثل خطوة نحو تحقيق الهدف المنشود للجمهورية الجديدة وهو اعلان مصر خالية من الامية بحلول عام 2030.

وأوضح أن هناك 5 استراتيجيات للوزارة تتمثل في تنمية قدرات الدول الأعضاء باليونسكو فيما يخص السياسات العامة ونظم تنمية قدرات الدول الأعضاء وتنفيذ برامج ومعذلات تقييم محو الأمية، وتوسيع نطاق أنشطة محو الأمية بين الفتيات والنساء، وتعزيز طرق تنفيذ أنشطة محو الأمية من خلال استخدام التكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصالات، وتوسيع نطاق عمليات المعارف وعمليات الرصد والتقييم والتوسع في برامج محو الأمية على جدول الأعمال الحالي.

وأشار شوقي إلى أن سياسة الوزارة نحو ترسيخ مهارة جديدة وهي التعلم بدون النظر للدرجات، مضيفا أن مقاومة التقدم ستهدم كل شئ، لذلك توجهت الوزارة إلى القرى الأشد احتياجا، والتواصل مع الجامعات وتكوين العديد من الشراكات والقوات المسلحة والجامعات والمؤسسات الوطنية وكذلك من خلال العديد من المشروعات القومية مثل مشروع "لا أمية مع التكافل" وتوظيف التكنولوجيا لتحويل البرامج الخاصة بتعليم الكبار إلى صورة رقمية وعمل فصول افتراضية على الإنترنت وتشكيل عقل المتحرر من الأمية وإكسابه عددا من المهارات الأخرى مثل تعليم حرف مهنية.

من جانبه، استعرض رئيس الجامعة الإجراءات التي اتخذتها جامعة عين شمس منذ عام 2019 والتي عززت فوزها بهذه الجائزة والتي تمثلت في قيام الجامعة بتوقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة والخاص بمشروع محو الأمية الذي أتاح مجموعة من الإمكانيات والحوافز بأساليب مبتكرة ومحفزات مختلفة أتت ثمارها، وذلك عقب قرار مجلس الجامعة رقم 36 لعام 2019 بالموافقة على قيام طلاب الكليات النظرية بتعليم 4 أفراد كشرط للحصول على شهادة التخرج، وذلك بالإضافة إلى إصدار حافز قدرة 250 جنيها عن كل دارس يتحرر من الأمية من هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، إلى جانب إصدار حافز قدره 50 جنيه عن كل دارس يتحرر من الأمية، بالإضافة إلى الإعفاء من المصروفات العام القادم لكل من يمحو أمية 4 دارسين مقدمة من الجامعة.

وأشار إلى الدور الفعال الذي تقوم به القوافل التنموية الشاملة، حيث أوضح أنها تضم إلى جانب الخدمات الطبية والعلاجية فإنها تشمل أيضًا محو الأمية.

وتابع: «جاءت جائحة كورونا، فتم البدء بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار استخدام التكنولوجيا الرقمية كبديل، كما تم استغلال جائحة كورونا في سرعة التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا الرقمية»، لافتا إلى دور القوافل الشاملة التي تقوم بها الجامعة في تقديم رعاية طبية شاملة إلى جانب وجود محو الامية كعنصر اساسي بالإضافة إلى تعليم الحرف البسيطة.

د.محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس خلال تسلم جاىزة اليونسكو