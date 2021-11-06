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«الداخلية» تكشف ملابسات اختطاف فتاة أثناء سيرها بالشارع

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«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو اختطاف فتاة أثناء سيرها بالشارع «الداخلية» تكشف ملابسات اختطاف فتاة أثناء سيرها بالشارع

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كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في بيان السبت، حقيقة مقطع تداول على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» يزعم اختطاف فتاة أثناء سيرها بأحد الشوارع.

كانت أجهزة الأمن، قد رصدت ما تم تداوله من أحد الحسابات على صفحة «أولياء أمور مدارس » على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بشأن مقطع فيديو يزعم اختطاف فتاة أثناء سيرها بأحد الشوارع مصحوبا بتعليق يحذر خلاله الناشر أولياء الأمور من سير أبنائهم في الشوارع بمفردهم.

وبالفحص تبين أن ما تم تداوله من خلال الحساب المشار إليه غير صحيح، وأن مقطع الفيديو المتداول لواقعة حدثت بدولة بنجلاديش، وتم تحديد القائم على نشر مقطع الفيديو (مقيم بمحافظة بني سويف).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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