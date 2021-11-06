أخبار عاجلة

أستاذ علوم تربوية بجامعة عين شمس: «المدرسين مش عارفين يشرحوا منهج رابعة ابتدائي» -
وزارة الصحة : لدينا 37 مليون جرعة من كافة لقاحات كورونا -
مستشفى الكرنك التخصصى تتزين باللون الأزرق فى اليوم العالمى للسكرى -
مدرب أنجولا: فاجئنا منتخب مصر بطريقة اللعب.. والنني لعب دور البطولة -
اتحاد الإذاعات الإسلامية يدين تصريحات زكريا بطرس في حق الرسول الكريم -
«اترعبت من الاسم».. برلماني يعلق على مسرحية «المومس الفاضلة» لإلهام شاهين -
بطولة جومانا مراد.. إعادة عرض حلقات حدوتة «مش هنفرح بيكى» -
"الموارد البشرية" تستعرض متابعة تطبيق "احترازات كورونا" في القطاعَيْن العام والخاص -
الولايات المتحدة تسجِّل ‏‎ 126,958‎‏إصابة جديدة و‏‎‏‏‎1,846‎‏‎‏ وفاة بكورونا -
"عبدالعزيز بن سعود" يبحث مع "الحجرف" مسيرة العمل الأمني المشترك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"في قبضة رجال الأمن".. يرصد عددًا من الضربات الأمنية

Print
"في قبضة رجال الأمن".. فيديو يرصد عددًا من الضربات الأمنية "في قبضة رجال الأمن".. يرصد عددًا من الضربات الأمنية
المقطع أورَدَ واقعة توقيف مواطنٍ تَشاجَر مع مقيمة في الخبر

استعرض الأمن العام في مقطع ، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل مسمى "في قبضة رجال الأمن"، عملية القبض على 5 مواطنين في مركز الخاصرة، قاموا بالاعتداء على عاملين في أحد المطاعم، نتجت عنه إصابة مقيميْن.

وأورد المقطعُ القبضَ على مواطن في الخبر من أرباب السوابق قام بمشاجرة مع مقيمة في أحد المواقع العامة.

وتناول كذلك القبض على مواطن في مكة المكرمة، قام بارتكاب عدة جنائية؛ تمثلت في انتحال صفة رجال الأمن، واستيقاف العمالة، وسلب ما بحوزتهم.

وتَضمن مقطع فيديو الأمن العام، القبض على مقيم من الجنسية اليمنية في جدة قام بسرقة 8 مركبات.

واشتمل المقطع على واقعة القبض على 8 مخالفين لنظام الإقامة (7 من الجنسية السودانية، وواحد من الجنسية المصرية) في الرياض قاموا بسرقة المركبات المتعطلة وتفكيك أجزائها والمتاجرة بها عبر منافذ بيع المستعمل.

وأورد المقطعُ القبضَ على مواطن في نجران قام بإطلاق النار؛ معرّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، وتباهى بذلك ووثّقه ونشرَه في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى القبض على 5 مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية في خميس مشيط، قاموا بالاعتداء على مقيم وسلبه مبلغًا ماليًّا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
سفير مصر في باريس: المجتمع الدولي أكد أهمية خروج المرتزقة من ليبيا (فيديو)

سفير مصر في باريس: المجتمع الدولي أكد أهمية خروج المرتزقة من ليبيا (فيديو)

الصحة : لا توجد وفيات بسبب لدغات العقارب في أسوان (فيديو)

الصحة : لا توجد وفيات بسبب لدغات العقارب في أسوان (فيديو)

حديث مفتوح مع الصفدي حول سوريا والدور في ليبيا والعلاقة مع ايران .. بالفيديو

حديث مفتوح مع الصفدي حول سوريا والدور في ليبيا والعلاقة مع ايران .. بالفيديو

إزالة آثار حريق المعرض التجارى في طهطا بسوهاج (فيديو وصور)

إزالة آثار حريق المعرض التجارى في طهطا بسوهاج (فيديو وصور)