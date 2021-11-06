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وزير الطيران يتفقد مطار الغردقة الدولي ويتسلم شهادة الآيزو لنظام الإدارة البيئية

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وزير الطيران يتفقد مطار الغردقة الدولي ويتسلم شهادة الآيزو لنظام الإدارة البيئية وزير الطيران يتفقد مطار الغردقة الدولي ويتسلم شهادة الآيزو لنظام الإدارة البيئية

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أجرى الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، صباح السبت، جولة تفقدية لمطار الغردقة الدولي لمتابعة سيرالعمل والاطمئنان على الخدمات المقدمة للركاب، والتأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية بالإضافة إلى متابعة الاستعدادات لزيادة حركة الطيران المتوقعة خلال الموسم الشتوي الجديد.

رافق الوزير خلال الجولة المهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، واللواء مراد محمد مدير المطار.

وشملت الجولة تفقد وزير الطيران صالات السفر والوصول والأسواق الحرة، ومنطقة سيور الحقائب وكاونترات الجوازات، واطمأن على الإجراءات الاحترازية المطبقة بصالات السفر والوصول، وكذا إجراءات التأمين داخل وخارج المطار وبوابات الدخول والخروج.

وخلال الجولة، استمع وزير الطيران إلى أراء بعض الركاب في الخدمات المقدمة، كما أشاد بالإجراءات الأمنية في المطار، وكذا التنسيق الفعال والمستمر بين جميع الجهات العاملة بالمطار، كما اطمأن على الإجراءات الوقائية بالمطار من كاميرات حرارية للكشف عن درجة حرارة الركاب وتعقيم حقائب الركاب، موجهاً بضرورة توفير كل سبل الراحة وتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للركاب والسائحين، والعمل على إرضاء جميع العملاء من المصريين والأجانب، فضلا عن الالتزام التام بكل إجراءات السلامة المتبعة، وأكد أهمية مطار الغردقة الدولي لكونه من أهم مطارات الجذب السياحى حيث تعد مدينة الغردقة من المناطق السياحية الهامة التي يفضلها السياح من مختلف أنحاء العالم.

وخلال الزيارة تسلم وزير الطيران شهادة الايزو لنظام الإدارة البيئية "آيزو 2015/ 14001" من شركة SGS المانحه بعد اجتياز المطار جميع الاختبارات والملاحظات الفنية، ويعد مطار الغردقة الدولي من أوائل المطارات التي حصلت على هذه الشهادة.

وزير الطيران المدني خلال تفقد مطار الغردقة الدولى
وزير الطيران المدني خلال تفقد مطار الغردقة الدولى
وزير الطيران المدني خلال تفقد مطار الغردقة الدولى
وزير الطيران المدني خلال تفقد مطار الغردقة الدولى

المصرى اليوم

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