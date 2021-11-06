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إباحة أكل الجراد.. قرار جديد من دول الاتحاد الأوروبي لقوائم أغذيته
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 09:53 مساءً
ألمانيا: تركيا لديها تحفظات على سحب القوات من ليبيا
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 09:53 مساءً
تنفيذ 520 حكمًا قضائيًا في أسوان
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 09:53 مساءً
أمين عام الجامعة العربية : مؤتمر باريس فرصة لإعادة تقييم الوضع في ليبيا
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 09:53 مساءً
ورشة أونلاين لتعليم أطفال سيوة فن الجلود
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 09:53 مساءً
محافظ القليوبية يتفقد تسريب بنفق المنشية (صور)
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 09:53 مساءً
حسام موافي يحذر من خطورة تناول المضادات الحيوية لعلاج السخونة
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 09:53 مساءً
في بطولة أرامكو للقولف.. الدنماركية بيديرسن تحقق اللقب للعام الثاني على التوالي
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 09:45 مساءً
"الحج" تتيح إصدار تصاريح العمرة للقادمين من الخارج عبر "اعتمرنا وتوكلنا"
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 09:45 مساءً
بحضور وزير الرياضة.. انطلاق ورش العمل المشتركة مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 09:45 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
قائمة المنتخب.. موقف قفشة وشريف من العودة للمنتخب بعد خماسية القمة واستبعاد مرموش
فيديو
فيديو اليوم السابع
السبت 06 نوفمبر 2021 04:22 مساءً
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