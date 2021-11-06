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إباحة أكل الجراد.. قرار جديد من دول الاتحاد الأوروبي لقوائم أغذيته
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 09:53 مساءً
ألمانيا: تركيا لديها تحفظات على سحب القوات من ليبيا
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 09:53 مساءً
تنفيذ 520 حكمًا قضائيًا في أسوان
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 09:53 مساءً
أمين عام الجامعة العربية : مؤتمر باريس فرصة لإعادة تقييم الوضع في ليبيا
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 09:53 مساءً
ورشة أونلاين لتعليم أطفال سيوة فن الجلود
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 09:53 مساءً
محافظ القليوبية يتفقد تسريب بنفق المنشية (صور)
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 09:53 مساءً
حسام موافي يحذر من خطورة تناول المضادات الحيوية لعلاج السخونة
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 09:53 مساءً
في بطولة أرامكو للقولف.. الدنماركية بيديرسن تحقق اللقب للعام الثاني على التوالي
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 09:45 مساءً
"الحج" تتيح إصدار تصاريح العمرة للقادمين من الخارج عبر "اعتمرنا وتوكلنا"
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 09:45 مساءً
بحضور وزير الرياضة.. انطلاق ورش العمل المشتركة مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 09:45 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
نيوزيلندا.. صدمة زوجين بعد عثورهما على حبة بطاطا ضخمة بوزن يفوق الـ7 كيلوغرامات
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 06 نوفمبر 2021 04:18 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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