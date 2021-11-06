أخبار عاجلة

إباحة أكل الجراد.. قرار جديد من دول الاتحاد الأوروبي لقوائم أغذيته -
ألمانيا: تركيا لديها تحفظات على سحب القوات من ليبيا -
تنفيذ 520 حكمًا قضائيًا في أسوان -
أمين عام الجامعة العربية : مؤتمر باريس فرصة لإعادة تقييم الوضع في ليبيا -
ورشة أونلاين لتعليم أطفال سيوة فن الجلود -
محافظ القليوبية يتفقد تسريب بنفق المنشية (صور) -
حسام موافي يحذر من خطورة تناول المضادات الحيوية لعلاج السخونة -
في بطولة أرامكو للقولف.. الدنماركية بيديرسن تحقق اللقب للعام الثاني على التوالي -
"الحج" تتيح إصدار تصاريح العمرة للقادمين من الخارج عبر "اعتمرنا وتوكلنا" -
بحضور وزير الرياضة.. انطلاق ورش العمل المشتركة مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

قائمة .. كيروش يعيد أفشة وشريف ويستبعد «حامد» ويضم «ياسين» من البنك الأهلي

Print
قائمة المنتخب.. كيروش يعيد أفشة وشريف ويستبعد «حامد» ويضم «ياسين» من البنك الأهلي قائمة .. كيروش يعيد أفشة وشريف ويستبعد «حامد» ويضم «ياسين» من البنك الأهلي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قائمة اللاعبين المختارين لعضوية الفريق استعدادا لخوض مباراتي انجولا والجابون الشهر الحالي ضمن الجولتين الأخيرتين لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لكأس العالم وضمت القائمة 26 لاعبا على النحو التالي:

وشهدت قائمة اختيارات كيروش لمباراتي أنجولا والجابون، عودة محمد مجدي أفشة، ومحمد شريف، بعد تألق الثنائي في مباراة القمة الأخيرة امام والتي أنتهت بفوز الأهلي 5-3.

وضم كيروش مدافع البنك الأهلي أحمد ياسين بعد تألقه خلال الجولات الثلاثة الأولى في الدوري الممتاز.

وشهدت القائمة أيضًا استبعاد طارق حامد لاعب وسط فريق الزمالك.

حراس المرمى:

محمد الشناوي ( الأهلي )

محمد أبوجبل ( الزمالك )

محمد صبحي ( فاركو )

محمود جاد ( انبي)

الدفاع:

اكرم توفيق ( الأهلي )

أحمد فتحي ( بيراميدز )

احمد حجازي ( الاتحاد السعودي )

احمد ياسين ( البنك الأهلي )

ايمن اشرف ( الأهلي )

محمود علاء ( الزمالك )

احمد فتوح ( الزمالك )

محمد حمدي ( بيراميدز )

محمود حمدي «الونش» ( الزمالك )

الوسط:

محمد النني ( أرسنال الإنجليزي )

حمدي فتحي ( الأهلي )

عمرو السولية ( الأهلي )

امام عاشور ( الزمالك )

عبدالله السعيد ( بيراميدز )

مصطفى فتحي ( الزمالك )

الهجوم:

عمر مرموش ( شتوتجارت الألماني )

محمد شريف ( الأهلي )

أحمد ياسر ريان ( ألتاي التركي )

مصطفى محمد ( جالاتا سراي التركي )

مروان حمدي ( سموحة )

محمد صلاح ( ليفربول الإنجليزي )

محمد مجدي «أفشة» ( الأهلي )

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
يد الزمالك يهزم الزهور في دوري المحترفين

يد الزمالك يهزم الزهور في دوري المحترفين

حارس الأهلي السابق: كيروش أظهر «العين الحمراء» للاعبي المنتخب

حارس الأهلي السابق: كيروش أظهر «العين الحمراء» للاعبي المنتخب

الزمالك يواصل تدريباته غدًا في الثالثة عصرا

الزمالك يواصل تدريباته غدًا في الثالثة عصرا

سيدات يد الزمالك يهزمن سبورتنج في الدوري

سيدات يد الزمالك يهزمن سبورتنج في الدوري