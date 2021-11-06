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أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قائمة اللاعبين المختارين لعضوية الفريق استعدادا لخوض مباراتي انجولا والجابون الشهر الحالي ضمن الجولتين الأخيرتين لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لكأس العالم وضمت القائمة 26 لاعبا على النحو التالي:

وشهدت قائمة اختيارات كيروش لمباراتي أنجولا والجابون، عودة محمد مجدي أفشة، ومحمد شريف، بعد تألق الثنائي في مباراة القمة الأخيرة امام الزمالك والتي أنتهت بفوز الأهلي 5-3.

وضم كيروش مدافع البنك الأهلي أحمد ياسين بعد تألقه خلال الجولات الثلاثة الأولى في الدوري الممتاز.

وشهدت القائمة أيضًا استبعاد طارق حامد لاعب وسط فريق الزمالك.

حراس المرمى:

محمد الشناوي ( الأهلي )

محمد أبوجبل ( الزمالك )

محمد صبحي ( فاركو )

محمود جاد ( انبي)

الدفاع:

اكرم توفيق ( الأهلي )

أحمد فتحي ( بيراميدز )

احمد حجازي ( الاتحاد السعودي )

احمد ياسين ( البنك الأهلي )

ايمن اشرف ( الأهلي )

محمود علاء ( الزمالك )

احمد فتوح ( الزمالك )

محمد حمدي ( بيراميدز )

محمود حمدي «الونش» ( الزمالك )

الوسط:

محمد النني ( أرسنال الإنجليزي )

حمدي فتحي ( الأهلي )

عمرو السولية ( الأهلي )

امام عاشور ( الزمالك )

عبدالله السعيد ( بيراميدز )

مصطفى فتحي ( الزمالك )

الهجوم:

عمر مرموش ( شتوتجارت الألماني )

محمد شريف ( الأهلي )

أحمد ياسر ريان ( ألتاي التركي )

مصطفى محمد ( جالاتا سراي التركي )

مروان حمدي ( سموحة )

محمد صلاح ( ليفربول الإنجليزي )

محمد مجدي «أفشة» ( الأهلي )