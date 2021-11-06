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نجم الأهلي السابق: خاض القمة فى إنهيار فني

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نجم الأهلي السابق: الزمالك خاض القمة فى إنهيار فني نجم الأهلي السابق: خاض القمة فى إنهيار فني

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أثنى وليد صلاح الدين، نجم النادى الأهلى السابق، على لاعبى القطبين الأهلى والزمالك بعد اللقاء المثير الذي جمعهما أمس ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى العام، والتى انتهت بفوز الأهلى بنتيجة 5/3 .

وقال وليد صلاح الدين في تصريحات تليفزيونية، كل التحية للأهلى والزمالك وكارتيرون وموسيماني، بعد اللقاء الذي قدموه لنا، بعد كل الأهداف التي تم تسجيلها، حضرت مباراة القمة 6ـ1 وكنت قائد الأهلي، ولكن هناك جرأة بين المدربين أن يلعبوا مباراة قمة ويصممان على الهجوم ويلعبان لقاء مفتوحا في حضور الجماهير وبخلاف الـ 8 أهداف ضاع مثلها.

وأضاف وليد صلاح، الهدف الأول لديانج جعل منهاراً فنياً قبل أن يسجل الأهلى الهدفين الثانى والثالث، الأهلى لو كان ضغط واستغل انهيار الزمالك في الشوط الأول كان من الممكن أن يحرز أهدافاً أكثر.

المصرى اليوم

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