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أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عن تلقي جميع العاملين بالوحدات المحلية للقاح فيروس كورونا، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطعيم جميع العاملين بمختلف المديريات والهيئات الحكومية، المراكز والمدن والأحياء والجامعة ضد فيروس كورونا، وتنفيذاً لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء على أكمل وجه، حيث نص القرار على «حظر دخول العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الجهات والأجهزة التي لها موازنات خاصة، إلى مقار عملهم إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض أو تقديم شهادة في بداية أيام العمل من كل أسبوع بسلبية نتيجة تحليل PCR لم يمض على إجرائه أكثر من ٣ أيام، بدءً من ١٥ نوفمبر الجاري».

وأشار محافظ الغربية إلى أنه تم تطعيم جميع العاملين بكل من (ديوان عام المحافظة، مركز ومدينة طنطا، حي أول طنطا، حي ثان طنطا، مركز ومدينة المحلة الكبرى، حى أول المحلة الكبرى، حي ثان المحلة الكبرى، مركز ومدينة السنطة، مركز ومدينة بسيون، مركز ومدينة قطور، مركز ومدينة سمنود ومركز ومدينة زفتى) بنسبة ١٠٠ ٪ من المستهدف، حيث تم تطعيم ١١١٢٧ موظف بالجرعة الأولى وتطعيم ٥١٨٨ بالجرعة الثانية.

وأضاف رحمي أن مديريات وهيئات (الزراعة ،الإسكان، هيئة الطرق، مديرية الطرق، مديرية الكهرباء قطاعي شرق وغرب، الثقافة، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فرع الغربية، هيئة مياه الشرب، التنظيم والإدارة، الري، صرف الغربية، الصندوق الاجتماعي، جهاز شؤون البيئة والمديرية المالية) قاموا بتطعيم جميع العاملين بهم بنسبة ١٠٠٪، حيث تم تطعيم ٧١٧٢ موظف بالجرعة الأولى و٢١١٥ بالجرعة الثانية.

وفي السياق ذاته، قامت مديريتي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي بتطعيم ٩٨٪ من إجمالي المستهدفين بهما، في حين حققت مديرية التموين والتجارة الداخلية نسبة ٩٣٪، بينما قامت هيئة الأبنية التعليمية بتطعيم ٧٨٪ من العاملين بها .

كما أشار المحافظ إلى قيام مديرية القوى العاملة بتطعيم ٩٤.٤ ٪ من العاملين بها، وكذا مديرية الشؤون الصحية بنسبة ٨٧.١ ٪ ومديرية الطب البيطري بنسبة ٨٣٪ من المستهدفين، في حين حققت مديرية الشباب نسبة ٨٦٪ ومديرية الأوقاف ٨٩٪ .

وأوضح المحافظ أنه تم تطعيم العاملين بشركة مياه الشرب بنسبة ٨١٪، وكذا المنطقة الأزهرية بنسبة ٩٣٪ من العاملين بها، في حين قامت مديرية الضرائب العقارية بتطعيم ٦١٪ من موظفيها، وقيام شركة مصر للغزل والنسيج بتطعيم ٨٥% من عمالها.

كما تابع محافظ الغربية جهود جامعة طنطا في تطعيم العاملين والطلاب، حيث تم تطعيم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بنسبة ٨٩٪، كما تم تطعيم ٩٦٪ من العاملين وتطعيم ٨٥٩٣٤ طالب بنسبة ٧١٪ من الطلاب.

وشدد محافظ الغربية على تنفيذ قرار دولة رئيس مجلس الوزراء في موعده دون أي تهاون، مناشداً جميع المواطنين بسرعة التسجيل وأخذ اللقاح من المنافذ المختلفة حرصاً على صحتهم وسلامتهم في ظل انتشار الفيروس.