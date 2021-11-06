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اوناجم يستغل توقف الدورى ويغادر للمغرب

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اوناجم يستغل توقف الدورى ويغادر للمغرب اوناجم يستغل توقف الدورى ويغادر للمغرب

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غادر محمد اوناجم لاعب الفريق الكروي الاول بنادى الى المغرب لقضاء فترة الراحة التى حصل عليها لاعبي الزمالك استغلال لفترة توقف المسابقة فى الوقت الحالي بسبب ارتباط الوطنى بخوض مواجهتى انجولا و الجابون فى التصفيات الافريقية المؤهلة لبطولة كاس العالم المقل فى قطر

وتجرع الزمالك مرارة الخسارة من الاهلي فى مباراة القمة التى اقيمت مساء امس " الجمعة" على ارض ملعب القاهرة ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدورى و التى حسمها الاهلي لصالحه بخمسة اهداف مقابل ثلاثة اهداف

ونشر المغربي محمد أوناجم، مهاجم نادي الزمالك، صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام، على متن الطائرة المتجهة إلى المغرب، اليوم السبت، لقضاء الإجازة التي حصل عليها بعد انتهاء الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام.

ويخوض الزمالك مباراته المقبلة فى الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى أمام الإسماعيلى، والمحدد لها يوم 19 من الشهر الجارى، باستاد الإسماعيلية فى مواجهة ستكون فى غاية الصعوبة على الفريقين

المصرى اليوم

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