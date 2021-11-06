أثنار تصوير «حكايتي مع الزمان».. حقيقة إصابة ميرفت أمين بفيروس كورونا

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

تصدر اسم الفنانة ميرفت أمين، تريند مؤشر البحث الشهير «جوجل»، بعد تداول عدة أنباء خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك أثناء تصويرها مسلسلها الجديد «الإ أنا».

ونفت الإعلامية بوسي شلبي، كل ما تردد من أنباء حول إصابتها بفيروس كورونا المستجد، أثناء تصويره دورها في «حكايتي مع الزمان»، وردت «شلبي»، في التعليقات على خبر إصابة الفنانة الكبيرة ميرفت أمين بكورونا، وذلك عبر إحدى صفحات السوشيال ميديا، وكتبت «إشاعة»، وفي تعليق آخر كتبت بوسي شلبي «ميرفت أمين زي الفل وبتصور».

«حكايتى مع الزمان» هي الحكاية الخامسة من الموسم الثانى لمسلسل «إلا أنا»، وهى بطولة ميرفت أمين، أحمد خليل، أشرف زكى، حازم إيهاب، أحمد جمال سعيد، أحمد والى، رحاب عرفة، نوال سمير، شاهيستا سعد، رضوى جودة، هايدي رفعت، وتأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى حول المشاكل الأسرية.