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«مشروعك»: تنفيذ 75 مشروع خلال شهر أكتوبر الماضي في المنوفية

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«مشروعك»: تنفيذ 75 مشروع خلال شهر أكتوبر الماضي في المنوفية «مشروعك»: تنفيذ 75 مشروع خلال شهر أكتوبر الماضي في المنوفية

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أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، أننا مستمرون في توفير كافة التسهيلات اللازمة لتعظيم دور مبادرة «مشروعك»، وذلك في إطار دعم خطة المحافظة في مجال تشجيع الشباب على العمل الحر وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تساهم في توفير فرص عمل مناسبة للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة. حيث صرح محافظ المنوفية أن فرص العمل التي وفرها المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» خلال شهر أكتوبر الماضي بلغ 120 فرصة عمل بنطاق المحافظة وذلك من خلال تنفيذ 75 مشروع بتمويل 15 مليون و863 ألف جنيه تقريبًا.

موجهًا القائمين على برنامج «مشروعك» بضرورة تكثيف حملات توعوية عن المشروع خاصة في القرى، وتوفير آليات جاذبة للشباب ودراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، بالإضافة إلى تقديم كافة التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض وتوفير تدريب فني وإداري لهم للاستفادة من جميع مميزات البرنامج.

فيما أكد محافظ المنوفية على أن الهدف من «مشروعك» هو خلق فرص عمل جديدة للشباب والمرأة المعيلة بقري وأحياء المحافظة، وذلك عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها، وذلك بهدف خلق جيل جديد من المستثمرين الشباب مما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة، وذلك ضمن جهود الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين.

المصرى اليوم

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