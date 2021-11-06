محافظ المنوفية: إزالة 2013 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

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أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، اليوم السبت، انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ويستمر عملها حتي 26 نوفمبر 2021، مؤكدًا أننا مستمرون بكل حزم في رصد وإزالة كافة حالات التعدي لتحقيق الخطة المستهدفة وفق الجداول الزمنية المحددة، يأتى هذا تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة المعنية لإزالة كافة أشكال التعديات المخالفة ومواصلة الجهود لاسترداد أراضي الدولة حفاظا على هيبة وحقوق الدولة.

وأشار محافظ المنوفية أن إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات منذ بدء الموجة الـ 18 خلال المرحلتين (الأولي والثانية ) بلغ (2013) حالة تعدى حتى الآن بمختلف جهات الولاية بإجمالي مساحة ما يقرب من 35 فدان، و265 ألف م2، حيث نجحت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تنفيذ إزالات فورية لـ 1036 حالة تعدي على أراضي املاك الدولة بإجمالي مساحة 154 ألف م2 و369 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 33 فدان، 13 قيراط وذلك خلال المرحلة الأولي من الموجة والتي بدأت في الفترة من 13 سبتمبر الماضي وحتي 3 أكتوبر 2021.

وأضاف المحافظ أنه خلال المرحلة الثانية من الموجة الـ 18 التي بدأت في الفترة من 11 أكتوبر الماضي وحتي 29 أكتوبر 2021، تم إزالة 467 حالة تعدي على أراضي املاك الدولة بمساحة إجمالية تصل إلى 111 ألف م2، كما تم إزالة 141 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 1 فدان و3 قراريط. هذا وقد شدد محافظ المنوفية على كافة الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة بضرورة التنسيق الجيد مع جهات الولاية للأراضي التي تم إزالة التعديات من عليها لعدم السماح بعودة أي تعديات عليها مرة أخرى، مؤكداً على ضرورة اليقظة التامة والتعامل بكل حسم مع أي محاولات تعدي وإزالتها في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. جدير بالذكر أن الموجة الـ (18) لإزالة التعديات تنفذ على ثلاث مراحل: الأولى من 13/9/2021 وحتى 3/10/2021، والثانية من 11/10/2021 وحتى 29/10/2021، وبدأت المرحلة الثالثة اليوم في الفترة من 6/11/2021 وحتى 26/11/2021.