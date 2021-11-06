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القبض على المتهم بقتل عجوز وزوجته بالإسكندرية

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القبض على المتهم بقتل عجوز وزوجته بالإسكندرية القبض على المتهم بقتل عجوز وزوجته بالإسكندرية

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نجح ضباط مباحث مديرية أمن الإسكندرية، في القبض على المتهم بارتكاب واقعة قتل عجوز وزوجته المسنة، داخل الشقة سكنهما بمنطقة الحضرة الجديدة.

تبين من التحريات، أن الابن ارتكب الواقعة في ساعة مبكرة من الصباح، بسبب خلافات أسرية، ولاذ بالفرار قبل ان يتمكن ضباط المباحث من تحديد مكان اختباءه واعداد كمين والقبض عليه، تنفيذًا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره.

وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

البداية كانت بلاغ تلقاه قسم شرطة باب شرقي من إدارة شرطة النجدة يفيد العثور على جثة رجل وسيدة متوفيين داخل الشقة سكنهما بالعقار رقم 16 بشارع المدينة المنورة متفرع من شارع الإزالة بمنطقة الحضرة الجديدة وسط الإسكندرية.

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود جثة كل من «عباس.س»، 81 عاما، وزوجته «نجاه.ع» 80 عاما، ووجود شبهة جنائية في الوفاة.

وبمناظرة الجثتين تبين أصابتهما بجروح طعنية بعدة مناطق متفرقة من الجسم.

وفجر شهود وجيران المجني عليهما مفاجأة لضباط المباحث حيث قررت إحدى الجيران انها شاهدت شخص ينزل عل السلم مسرعا في الصباح الباكر ويرتدى جوانتى وعندما سألته عن شخصيته اخبرها انه عامل الدش.

جرى نقل الجثتين بسيارة الإسعاف إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة باب شرقي.

قتل عجوز وزوجته في فى ظروف غامضة بالإسكندرية.. والجيران يكشفون مفاجأة
قتل عجوز وزوجته في فى ظروف غامضة بالإسكندرية.. والجيران يكشفون مفاجأة

المصرى اليوم

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