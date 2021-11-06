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شارك وفد من أسرة طلاب «من أجل مصر» من مختلف الكليات بجامعة الأقصر، في فعاليات الملتقى الأول لمبادرة طلاب من أجل مصر بالجامعات المصرية الذي تستضيفه جامعة القاهرة تحت شعار «معا بالعلم والعمل» حيث تبدأ فعاليات الملتقى رسميا اليوم السبت بالافتتاح أمام قبة جامعة القاهرة ثم التوجه لقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، وإشراف الدكتور يوسف عباس، وكيل كلية الحاسبات والمعلومات، ورائد أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة.

وأشار رائد أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة الأقصر، إلى أن الملتقى يهدف إلى توفير فرصة لأبناء الجامعة لاكتساب الخبرات العلمية والعملية، وتقبل الآخر من خلال العمل الخدمي العام، موضحا أن هذه الفعاليات تسمح للطلاب بالاحتكاك وتبادل الرؤى والثقافات المختلفة مع زملائهم من مختلف الجامعات المصرية الذين تجمعوا تحت راية حب مصر، موجها الشكر لرئيس الجامعة، لحرصه على مشاركة الطلاب في هذا الملتقى وغيره من الملتقيات.