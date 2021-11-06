أخبار عاجلة

في بطولة أرامكو للقولف.. الدنماركية بيديرسن تحقق اللقب للعام الثاني على التوالي -
"الحج" تتيح إصدار تصاريح العمرة للقادمين من الخارج عبر "اعتمرنا وتوكلنا" -
بحضور وزير الرياضة.. انطلاق ورش العمل المشتركة مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم -
"الأهلي" يلاقي "الكويت" الكويتي الأحد المقبل ودياً -
انطلاق العروض الحية لفريق "ريد بل ريسينغ" لـ"الفورمولا 1" في جدة -
ضبط 593 مخالفة مرورية في أسوان -
يد الزمالك يهزم الزهور في دوري المحترفين -
حارس الأهلي السابق: كيروش أظهر «العين الحمراء» للاعبي المنتخب -
محافظ القليوبية يتفقد المنطقة الاستثمارية ببنها بعد تشغيلها (صور) -
ميرفت أمين ونجلاء بدر في ضيافة It’s Show time في حلقة السبت المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

طلاب جامعة الأقصر يشاركون في الملتقى الأول لطلاب «من أجل » 

Print
طلاب جامعة الأقصر يشاركون في الملتقى الأول لطلاب «من أجل مصر»  طلاب جامعة الأقصر يشاركون في الملتقى الأول لطلاب «من أجل » 

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك وفد من أسرة طلاب «من أجل » من مختلف الكليات بجامعة الأقصر، في فعاليات الملتقى الأول لمبادرة طلاب من أجل مصر بالجامعات المصرية الذي تستضيفه جامعة القاهرة تحت شعار «معا بالعلم والعمل» حيث تبدأ فعاليات الملتقى رسميا اليوم السبت بالافتتاح أمام قبة جامعة القاهرة ثم التوجه لقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، وإشراف الدكتور يوسف عباس، وكيل كلية الحاسبات والمعلومات، ورائد أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة.

وأشار رائد أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة الأقصر، إلى أن الملتقى يهدف إلى توفير فرصة لأبناء الجامعة لاكتساب الخبرات العلمية والعملية، وتقبل الآخر من خلال العمل الخدمي العام، موضحا أن هذه الفعاليات تسمح للطلاب بالاحتكاك وتبادل الرؤى والثقافات المختلفة مع زملائهم من مختلف الجامعات المصرية الذين تجمعوا تحت راية حب مصر، موجها الشكر لرئيس الجامعة، لحرصه على مشاركة الطلاب في هذا الملتقى وغيره من الملتقيات.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نائب «وفدى» بـ«الشيوخ» يطالب المجتمع الدولي بدعم مطالبات مصر بخروج المرتزقة من ليبيا

نائب «وفدى» بـ«الشيوخ» يطالب المجتمع الدولي بدعم مطالبات مصر بخروج المرتزقة من ليبيا

حمادة أنور: أنجولا أضعف منتخب في مجموعة مصر

حمادة أنور: أنجولا أضعف منتخب في مجموعة مصر

ارتفاع كبير.. سعر الذهب اليوم فى مصر وعالميا مساء الجمعة 12-11-2021

ارتفاع كبير.. سعر الذهب اليوم فى مصر وعالميا مساء الجمعة 12-11-2021

المصري كيدز: «حدوتة».. «الكلب الحيران »

المصري كيدز: «حدوتة».. «الكلب الحيران »