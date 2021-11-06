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بريطانيا تسمح بالحجز المبكر لجرعات معززة من لقاحات كورونا

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بريطانيا تسمح بالحجز المبكر لجرعات معززة من لقاحات كورونا بريطانيا تسمح بالحجز المبكر لجرعات معززة من لقاحات كورونا

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قالت وزارة الصحة البريطانية، اليوم السبت، إنها ستفتح باب الحجز للحصول على جرعات معززة من لقاحات كوفيد-19 قبل شهر من الموعد الذي يصبح فيه المواطنون مؤهلين لتلقي الجرعات، وذلك للمساعدة في تسريع التطعيمات قبل أشهر الشتاء الصعبة.

يعتمد رئيس الوزراء بوريس جونسون على الجرعات المعززة كركيزة أساسية لخطته الرامية إلى تجنب الإغلاق هذا الشتاء من خلال اللقاحات بدلا من قواعد التباعد الاجتماعي أو الإلزام بوضع الكمامات، لكنه تلقى انتقادات بسبب البداية البطيئة للبرنامج.

وحصل حوالي ثلاثة من كل خمسة من الأشخاص المؤهلين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما على جرعات معززة في إنجلترا، إذ حصل أكثر من تسعة ملايين شخص على جرعات معززة في بريطانيا بشكل عام حتى الآن.

وسيظل من تزيد أعمارهم عن 50 عاما والأشخاص الأكثر عرضة لمخاطر صحية من مضاعفات المرض مؤهلين للحصول على جرعات معززة بعد ستة أشهر من تلقي الجرعة الثانية. ولكن من يوم الاثنين، يمكنهم حجز موعد بعد خمسة أشهر.

وفي الوقت الحالي، يمكن للأشخاص فقط حجز موعد لها بعد ستة أشهر من الجرعة الثانية.

المصرى اليوم

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