مقتل 99 وإصابة أكثر من 100 في انفجار شاحنة وقود في سيراليون

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قالت السلطات المحلية في سيراليون، إن ما لا يقل عن 99 شخصا لقوا مصرعهم في حين أصيب أكثر من مئة لدى انفجار شاحنة وقود إثر حادث تصادم في عاصمة سيراليون يوم الجمعة.

وذكر مراسل «رويترز» أن الوقود لا يزال يتسرب من الشاحنة على ما يبدو، في حين حاول أفراد الجيش والشرطة إبعاد الحشد المتجمع بالموقع.

وشاهد المراسل جثة متفحمة وسيارات ودراجات نارية غطاها السواد متناثرة على الطريق في ضاحية ولينجتون شرقي العاصمة حيث تجمع المئات.

وذكر أمارا جامباي نائب وزير الصحة لرويترز أن عدد القتلى بلغ حتى الآن 99، في حين تم نقل أكثر من مئة شخص نقلوا إلى مستشفيات ومراكز طبية في أنحاء العاصمة.

وقالت إيفون آكي سوير رئيسة بلدية فريتاون في منشور على فيسبوك إن بين الضحايا أشخاصا توافدوا لجمع الوقود المتسرب من الشاحنة المحطمة.

وقال بريما بوريه سيساي مدير الوكالة الوطنية لمواجهة الأزمات في تسجيل مصور من الموقع انتشر على الإنترنت «سقط ضحايا كثيرون، جثث متفحمة... إنه حادث مروع مروع».

وأظهرت مقاطع مصورة على الإنترنت بعد فترة وجيزة من الانفجار أشخاصا يهرولون بين سحب الدخان الكثيف في حين اشتعلت حرائق ضخمة أضاءت سماء الليل. ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة المقاطع.

وتسببت من قبل حوادث شاحنات الوقود في منطقة أفريقيا جنوبي الصحراء في مقتل عشرات كانوا يتوافدون عادة على مواقع هذه الحوادث لجمع الوقود المتسرب، ثم يسقطون ضحايا انفجارات لاحقة.

وفي 2019 انفجرت شاحنة في شرق تنزانيا مما أودى بحياة 85، ولقي نحو 50 حتفهم في حادث مماثل في جمهورية الكونجو الديمقراطية في 2018.

وقالت رئيسة بلدية العاصمة إن حجم الضرر لم يتضح بعد.

وكتب الرئيس جوليوس مادا بيو على تويتر «خالص التعازي لأسر المتوفين والمصابين في هذا الحادث».

وأضاف «ستفعل الحكومة كل ما يلزم لدعم أُسر الضحايا».