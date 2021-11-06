أخبار عاجلة

في بطولة أرامكو للقولف.. الدنماركية بيديرسن تحقق اللقب للعام الثاني على التوالي -
"الحج" تتيح إصدار تصاريح العمرة للقادمين من الخارج عبر "اعتمرنا وتوكلنا" -
بحضور وزير الرياضة.. انطلاق ورش العمل المشتركة مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم -
"الأهلي" يلاقي "الكويت" الكويتي الأحد المقبل ودياً -
انطلاق العروض الحية لفريق "ريد بل ريسينغ" لـ"الفورمولا 1" في جدة -
ضبط 593 مخالفة مرورية في أسوان -
يد الزمالك يهزم الزهور في دوري المحترفين -
حارس الأهلي السابق: كيروش أظهر «العين الحمراء» للاعبي المنتخب -
محافظ القليوبية يتفقد المنطقة الاستثمارية ببنها بعد تشغيلها (صور) -
ميرفت أمين ونجلاء بدر في ضيافة It’s Show time في حلقة السبت المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

مصرع وإصابة 3 أشخاص في تصادم دراجة نارية وسيارة نقل في قليوب

Print
مصرع وإصابة 3 أشخاص في تصادم دراجة نارية وسيارة نقل في قليوب مصرع وإصابة 3 أشخاص في تصادم دراجة نارية وسيارة نقل في قليوب

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي شخص مصرعه وأصيب آخرين في تصادم دراجة نارية وسيارة نقل بطريق ترعة الإسماعيلية، دائرة مركز شرطة قليوب، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى قليوب العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مأمور مركز شرطة قليوب بلاغا بوقوع تصادم ووجود جثة ومصابين بطريق ترعة الإسماعيلية أمام قرية بلقس دائرة المركز وتم إخطار اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية.

وانتقلت أجهزة الامن وبالمعاينة تبين وقوع الحادث بين سيارة نقل قيادة «ح ح ع» 25 سنه سائق مصاب ودراجة نارية قيادة «ا م ح» 43 سنه عامل مصاب بكسر بالساعد الأيسر وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجرح سطحة بفروة الرأس وبرفقتة والدة «م ح» 59 سنه موظف توفي إثر إصابته بنزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى.

وتوصلت التحريات أنه أثناء سير السيارة اتجاه قليوب، فوجئ قائدها بقدوم الدراجة النارية تقطع الطريق عليه قادمة من اتجاه الخانكة، فلم يتمكن من مفاداتها واصطدم بها بالمواجهة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حسام موافي يحذر من خطورة تناول المضادات الحيوية لعلاج السخونة

حسام موافي يحذر من خطورة تناول المضادات الحيوية لعلاج السخونة

ضبط 593 مخالفة مرورية في أسوان

ضبط 593 مخالفة مرورية في أسوان

يد الزمالك يهزم الزهور في دوري المحترفين

يد الزمالك يهزم الزهور في دوري المحترفين

حارس الأهلي السابق: كيروش أظهر «العين الحمراء» للاعبي المنتخب

حارس الأهلي السابق: كيروش أظهر «العين الحمراء» للاعبي المنتخب