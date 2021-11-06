مصرع وإصابة 3 أشخاص في تصادم دراجة نارية وسيارة نقل في قليوب

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لقي شخص مصرعه وأصيب آخرين في تصادم دراجة نارية وسيارة نقل بطريق ترعة الإسماعيلية، دائرة مركز شرطة قليوب، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى قليوب العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مأمور مركز شرطة قليوب بلاغا بوقوع تصادم ووجود جثة ومصابين بطريق ترعة الإسماعيلية أمام قرية بلقس دائرة المركز وتم إخطار اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية.

وانتقلت أجهزة الامن وبالمعاينة تبين وقوع الحادث بين سيارة نقل قيادة «ح ح ع» 25 سنه سائق مصاب ودراجة نارية قيادة «ا م ح» 43 سنه عامل مصاب بكسر بالساعد الأيسر وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجرح سطحة بفروة الرأس وبرفقتة والدة «م ح» 59 سنه موظف توفي إثر إصابته بنزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى.

وتوصلت التحريات أنه أثناء سير السيارة اتجاه قليوب، فوجئ قائدها بقدوم الدراجة النارية تقطع الطريق عليه قادمة من اتجاه الخانكة، فلم يتمكن من مفاداتها واصطدم بها بالمواجهة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.