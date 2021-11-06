أخبار عاجلة

في بطولة أرامكو للقولف.. الدنماركية بيديرسن تحقق اللقب للعام الثاني على التوالي -
"الحج" تتيح إصدار تصاريح العمرة للقادمين من الخارج عبر "اعتمرنا وتوكلنا" -
بحضور وزير الرياضة.. انطلاق ورش العمل المشتركة مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم -
"الأهلي" يلاقي "الكويت" الكويتي الأحد المقبل ودياً -
انطلاق العروض الحية لفريق "ريد بل ريسينغ" لـ"الفورمولا 1" في جدة -
ضبط 593 مخالفة مرورية في أسوان -
يد الزمالك يهزم الزهور في دوري المحترفين -
حارس الأهلي السابق: كيروش أظهر «العين الحمراء» للاعبي المنتخب -
محافظ القليوبية يتفقد المنطقة الاستثمارية ببنها بعد تشغيلها (صور) -
ميرفت أمين ونجلاء بدر في ضيافة It’s Show time في حلقة السبت المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بمشاركة أكثر من 400 متسابق ومتسابقة.. اتحاد القوى ينفّذ برنامج "نجري معًا" بجازان

Print

بمشاركة أكثر من 400 متسابق ومتسابقة.. اتحاد القوى ينفّذ برنامج

نفّذ الاتحاد السعودي لألعاب القوى -بالتعاون مع فرع وزارة الرياضة بجازان أمس- فعاليات برنامج "نجري معًا"؛ وذلك على مضمار ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية بجازان.

وشهدت الفعاليات مشاركةَ أكثر من 400 متسابق ومتسابقة من مختلف الفئات العمرية من أبناء المنطقة والمقيمين، في المسابقة التي تعتبر الثانية بعد الفعالية الأولى التي نُفذت الأسبوع الماضي بجدة؛ ليتواصل تنفيذها أسبوعيًّا على مدى ثمانية أشهر بجميع مناطق المملكة.

وفي ختام الفعالية، كرّم مدير فرع وزارة الرياضة بجازان إبراهيم الرياني، الفائزين والفائزات بالمراكز الثمانية الأولى.

بمشاركة أكثر من 400 متسابق ومتسابقة.. اتحاد القوى ينفّذ برنامج

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
في بطولة أرامكو للقولف.. الدنماركية بيديرسن تحقق اللقب للعام الثاني على التوالي

في بطولة أرامكو للقولف.. الدنماركية بيديرسن تحقق اللقب للعام الثاني على التوالي

"الحج" تتيح إصدار تصاريح العمرة للقادمين من الخارج عبر "اعتمرنا وتوكلنا"

"الحج" تتيح إصدار تصاريح العمرة للقادمين من الخارج عبر "اعتمرنا وتوكلنا"

بحضور وزير الرياضة.. انطلاق ورش العمل المشتركة مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

بحضور وزير الرياضة.. انطلاق ورش العمل المشتركة مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

"الأهلي" يلاقي "الكويت" الكويتي الأحد المقبل ودياً

"الأهلي" يلاقي "الكويت" الكويتي الأحد المقبل ودياً