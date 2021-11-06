سيطرة «أهلاوية» في أكبر نتائج مباريات «القمة» في القرن الـ 21

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شهد القرن الـ 21 عدد من مباريات قمة الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك، والتي تمتاز بالتشويق والإثارة والندية بين العملاقين، والتي كان أخرها مباراة قمة الدوري الممتاز 123، والتي أقيمت مساء أمس الجمعة على ستاد القاهرة في إطار الجولة 3 من الدوري موسم 2021-2022.

وسيطر «المارد الأحمر» على أكبر النتائج المسجلة بأسمه في القرن الـ21 خلال مباريات «القمة» على مستوى جميع البطولات المحلية والأفريقية.

وفي التقرير التالي نستعرض معًا أكبر نتائج الفريقين في القرن الـ21.

موسم 2000-2001( فوز الزمالك 3-1)

في مباراة الدور الثاني، فاز نادي الزمالك بنتيجة 3-1، حيث أحرز الأهداف للزمالك حسام حسن(هدفين) مدحت عبدالهادي (هدف)، وأحرز هدف الاهلي الوحيد علاء إبراهيم، يذكر أن هذا أول هدف لحسام حسن في الديربي بعد إنتقاله من الأهلي للزمالك.

موسم 2001-2002 (فوز الأهلي بأكبر نتيجة 6-1)

في مباراة يتذكرها عشاق الكرة المصرية، حقق الأهلي الفوز بنتيجة كبيرة 6-1، حيث أحرز الأهداف خالد بيبو (4 أهداف)، رضا شحاتة (هدف)، إبراهيم سعيد (هدف)، وهدف واحد للزمالك سجله حسام حسن.

موسم 2004-2005 (فوز الأهلي 4-2)

في مباراة الدور الأول، حقق الشياطين الحُمر الفوز بنتيجة 4-2، حيث أحرز الأهداف أبوتريكة (هدفين)، جيلبرتو (هدف)، عماد متعب (هدف)، وأهداف الزمالك جاءت عن طريق جمال حمزة وعبدالحليم على بهدف لكل منهم.

كأس مصر 2006-2007 (فوز الأهلي 4-3)

في نهائي تاريخي مليء بالتشويق، تمكن النادي الأهلي من خطف لقب الكأس من الغريم الزمالك بنتيجة 4-3، أفتتح التسجيل في الشوط الثاني عمرو زكي وأحرز (هدف)، ثم جاء الرد سريعًا من عماد متعب ليحرز التعادل، ولكن سرعان ما جاء أحرز شيكابالا ليعلن عن الهدف الثاني للزمالك، ثم أدرك أبوتريكة التعادل في الدقايق الأخيرة للأهلي، وفي الأشواط الإضافية جاء التقدم عن طريق جمال حمزة ليسجل الثالث للزمالك، لكن البديل أسامة حسني منح الأهلي التعادل ثم أحرز هدف لينهي اللقاء بفوزالأهلي.

موسم 2009-2010 (تعادل الفريقين 3-3)

في أكثر مباريات الدوري إثارة، تعادل الأهلي والزمالك بنتيجة 3-3، حيث أحرز الاهداف للزمالك أحمد جعفر (هدف)، حسين ياسر (هدف)، محمد عبدالشافي (هدف)، بينما أحرز عماد متعب (هدفين) للأهلي، وفي الدقائق الأخيرة خطف محمد بركات الهدف الثالث للأهلي والتعادل.

دوري أبطال إفريقيا موسم 2013-2014 (فوز الأهلي 4-2)

في القمة التاسعة إفريقيًا بين الأهلي والزمالك، تمكن الأهلي من تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة 4-2، حيث تقدم الزمالك عن طريق لاعبه عمر جابر، ليأتي بعد ذلك التعادل عن طريق وليد سليمان ثم إحراز أحمد عبدالظاهر لهدف التقدم، ثم في الشوط الثاني عزز الأهلي تقدمه بإحرازه لهدفين عن طريق محمد أبوتريكة وأحمد فتحي، وفي محاولة لحفظ ماء الوجه أحرز الزمالك الهدف الثاني عن طريق أحمد حسن، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي.

موسم 2017-2018 (فوز الاهلي 3-0)

في مباراة الدور الأول، فاز الأهلي بثلاثية نظيفة، حيث أحرز الأهداف (مؤمن زكريا، وعبدالله السعيد، وليد آزارو).

موسم 2019-2020 (فوز الزمالك 3-1)

حقق الزمالك الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد للأهلي، سجل الأهداف للزمالك ( أحمد سيد زيزو، مصطفى محمد، أسامة فيصل)، وهدف الأهلي الوحيد سجله ياسر إبراهيم).

موسم 2021-2022 (فوز الأهلي 5-3)

بخماسية تمكن الأهلي من الفوز في "قمة" الدوري الأخيرة أمام الزمالك أمس الجمعة، لينتهي اللقاء بنتيجة 5-3، حيث شهد اللقاء الكثير من الإثارة والتشويق، أفتتح الأهلي التسجيل بهدف محمد أبوجبل حارس الزمالك في مرماه، وعن طريق ركلة جزاء أحرز معلول الثاني، وبـ «رابونا» رائعة من عمرو السولية لمحمد شريف تمكن الاخير من وضع الهدف الثالث، ثم جاء مصطفى فتحي ليحرز هدف الزمالك الأول، ولكن سرعان ما جاء الرد من أليو ديانج ليسجل الرابع للأهلي، وعزز الأهلي موقفه بإضافة على معلول الهدف الخامس من ركلة جزاء، وأنتفض الزمالك ليحرز أحمد سيد زيزو الهدف الثاني من ركلة جزاء، وجاء الثالث عن طريق أشرف بن شرقي، لتنهي مباراة بهزيمة من العيار الثقيل بنتيجة 5-3، وهي القمة الأكثر أهدافًا في القرن الـ21.