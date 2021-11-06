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بحضور شيخ الأزهر والبابا تواضروس.. احتفالية بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشاء بيت العائلة المصرية

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بحضور شيخ الأزهر والبابا تواضروس.. احتفالية بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشاء بيت العائلة المصرية بحضور شيخ الأزهر والبابا تواضروس.. احتفالية بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشاء بيت العائلة المصرية

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ينظم الأزهر الشريف، الاثنين المقبل، احتفالية بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشاء بيت العائلة المصرية، بقاعة مؤتمرات الأزهر، وذلك بحضور الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا تواضروس الثانى، ‏بابا ‏الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية‎.‎‏ ‏

ويناقش المؤتمر مجموعة من المحاور على مدار 5 جلسات، منها: "سماحة النص ودوره في دعم ‏السلام ‏المجتمعي، وأثر المواطنة في توطيد العيش المشترك".

كما يتناول المؤتمر مواقف تاريخية وتطبيق عملي لأهم ‏إنجازات بيت العائلة، فضلًا عن التعاون بين بيت العائلة المصرية ‏والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر في ‏‏الحث على السلام، ‏بالإضافة إلى مناقشة دور بيت العائلة المصرية المصرية في الحفاظ على الهوية ‏الوطنية و ‏مواجهة الفساد و العنف ضد ‏المرأة، كما يناقش المؤتمر ‏مبادرة (معاً من أجل ) ودورها ‏في تعزيز ‏الأمن الفكري.‏

المصرى اليوم

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