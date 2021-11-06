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الحكم على 12متهما بـ«داعش إمبابة» 8 يناير

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الحكم على 12متهما بـ«داعش إمبابة» 8 يناير الحكم على 12متهما بـ«داعش إمبابة» 8 يناير

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حدتت الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، جلسة 8 يناير المقبل للحكم على 12 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية داعش إمبابة».

كانت المحكمة خلال الجلستين السابقين قد استمعت لشهادة كل من الشيخ محمد حسان ومحمد حسين يعقوب، وإعفائهما من الغرامة وقدرها ألف جنيه.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها تولي قيادة في جماعة إرهابية، الهدف منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام العام وسلامة المجتمع وتعريض أمنه إلى الخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين في الدولة ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

المصرى اليوم

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