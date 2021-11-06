«خرابيش الحرافيش».. مسرحية جديدة للمخرج علاء نصر بوكالة الغوري

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«خرابيش الحرافيش»، مسرحية جديدة للمؤلف سعيد حجاج، ومن إخراج علاء نصر، يتم تقديمها تحت إشراف الهيئة العامة لقصور الثقافة بقصر وكالة الغوري للتراث بشارع الأزهر في السابعة مساءً، تحت إشراف الدكتور منى شعير، مدير عام القصور المتخصصة، وبرئاسة الدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث ويستمر تقديم المسرحية يوميًا 9 نوفمبر الجاري.

العرض المسرحي يقدم عدة أشكال مسرحية كثيرة منها شعبي مثل الحكي ومسرح خيال الظل والتشخيص والسينما.

والمسرحية بطولة الفنانين محمود مجدي، محمد أبوعلي، مصطفى محمود، رشا محمد، خالد يوسف، محمد دياب، بسمة فرح، مينا منصور، مصطفى الفيل، ماريهان يونان، هبه فتحي، محمد حلمي، محمد إسماعيل، إسماعيل محمد، كنزي اشرف، محمد أشرف، وشارك في تصميم الديكور والملابس محمد قطامش، موسيقى وألحان أحمد هاشم، وصمم الاستعراض التعبيري محمد بيلا، مخرجان منفذان، زهير عبدالكريم، أسامة خليل، مساعد إخراج سها حسن ومن اخراج الدكتور علاء نصر.

والفنان محمود مجدى قدم العديد من الأدوار التي لاقت اعجاب الكثير من النقاد والمخرجين والجمهور أيضا فضلا عن دوره في مساندة شباب الأقاليم والتى يعتبرها قضيته الأساسية.