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«اقتصادية النواب»: تشجيع بريطانيا للمستثمرين بالتوجه لمصر يعكس استقرار السياسات المالية والاقتصادية

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«اقتصادية النواب»: تشجيع بريطانيا للمستثمرين بالتوجه لمصر يعكس استقرار السياسات المالية والاقتصادية «اقتصادية النواب»: تشجيع بريطانيا للمستثمرين بالتوجه لمصر يعكس استقرار السياسات المالية والاقتصادية

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أكد النائب الدكتور محمد عبدالحميد وكيل أول لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب على اهمية حرص بريطانيا على تشجيع المؤسسات الدولية لزيادة الاستثمارات في مشيرا إلى اهمية القضايا التي ناقشها الدكتور محمد معيط وزير المالية مع ريشي سوناك وزير الخزانة البريطانى، على هامش مشاركته في «يوم التمويل» بمؤتمر «الأمم المتحدة للمناخ» بجلاسجو.

وقال «عبدالحميد»، في بيان له أصدره اليوم السبت، إن أهمية استعراض «معيط»خلال اللقاء للتجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادى التي حظيت بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية وتأكيده أن الاقتصاد المصرى أكثر صلابة في مواجهة الصدمات والتحديات الداخلية والخارجية وهذا ما تجلى بوضوح خلال جائحة كورونا، كما أصبح أيضًا أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.

أشار إلى أن مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى أصبحت أكثر جذبًا للاستثمارات بما توفره من فرص تنموية واعدة في مختلف المجالات، خاصة البنية التحتية وقطاعات تكنولوجيا المعلومات والصناعة، وما تنفذه من مشروعات قومية عملاقة لتغيير وجه الحياة على أرض مصر، داعيًا المستثمرين حول العالم لاغتنام الفرص الاستثمارية الذهبية في مصر، والاستغلال الأمثل لهذا المناخ المحفز لتوسيع الأنشطة الاستثمارية.

وتابع «عبدالحميد» ان إشادة ريشي سوناك وزير الخزانة البريطانى بأداء الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية، خاصة في ظل جائحة كورونا وتاكيده بأن ماحققته مصر خلال الفترة الماضية في مجالات تحسين البنية التحتية، ومؤشرات الأداء الاقتصادى بخفض معدلات العجز والدين ورفع نسبة النمو للناتج المحلى الإجمالى يعكس استقرار السياسات المالية والاقتصادية، ويعتبر أداءً غير مسبوق واستثنائيًا بكل المعايير بأنه شهادة جديدة تؤكد نجاح سياسات الاصلاح الاقتصادى المصرى.

المصرى اليوم

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