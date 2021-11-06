محافظ كفر الشيخ يشيد بالمشروعات التي تم إنجازها في لقاءه بنواب المحافظه

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أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمحافظين السابقين والأجهزة التنفيذية التي عملت خلال الفترات السابقة والفترة الحالية، لما بذلوه من جهود كبيرة في إنجاز المشروعات الخدمية المتعددة.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، واسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ووكلاء الوزرات، ورؤساء المدن، خلال انعقاد الاجتماع النصف شهري الذي يعقده المحافظ مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وفي بداية الاجتماع استعرض محافظ كفر الشيخ العديد من المشروعات الخدمية التي شهدتها المحافظة خلال العامين السابقين والمشروعات الجارية التي قاربت على الانتهاء منها.

وتم عرض فيديو يعدد تلك المشروعات في كافة القطاعات سواء قطاع السياحة والآثار والتعليم والصحة والطرق، والحكم المحلي، والاسكان، ومن بينهم متحف كفر الشيخ العام، ومستشفى الأورام والذي قارب على الانتهاء منه وافتتاحه خلال الفترة المقبلة، والطرق التي تم رصفها بالمدن والقرى، والمحاور الجديدة غرب وشرق العاصمة، وطريق كفر الشيخ دسوق، ورافد أبوالروس، والمراكز التكنولوجية التي تم إنشاؤها وعددها 14 مركزا التي تستقبل المواطنين بالمدن، ووحدة الجيومكانية وما شهدته من تطوير وادارة التدريب، والإدارة العامة للتخطيط العمراني، والحديقة المركزية المجانية هدية شركة استادات، والتجمعات السكنية الثلاثة بغرب وشرق العاصة والاسكان الاجتماعي.

وذلك بجانب، تطوير مسار العائلة، مؤكداً سيتم تطوير المنطقة الواقعة من الحديقة المركزية المجانية المارة بميدان عبدالله وما بعده ليكون مدخل كفر الشيخ مشابه لمدخل محافظة الاسكندرية من جهة الطريق الصحراوية، ليكون مدخل متميز بالمحافظة. وقال محافظ كفر الشيخ، إنه سيستكمل زيارة المراكز والقرى لافتتاح عدد من المشروعات الخدمية ضمن الاحتفال بالعيد القومي، إضافة لإنشاء مصنع تدوير القمامة بكفر الشيخ، والبدء في انشاء دار مناسبات الخياط، مشيداً بمستوى التعليم الجيد للطلاب والطالبات، مؤكداً أن المدرسة تضم معامل، وتمارس بها الأنشطة الرياضية والثقافية بها عوامل جذب الطلاب.

واستمع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لطلبات النواب والمشكلات والموضوعات الخاصة بدوائرهم، موجهين الشكر للمحافظ للاستجابة للطلبات السابقة الخاصة بالعديد من المشكلات.