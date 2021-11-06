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على متنها 460 سائحًا.. سماء الأقصر تتزين بـ 23 رحلة بالون

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على متنها 460 سائحًا.. سماء الأقصر تتزين بـ 23 رحلة بالون على متنها 460 سائحًا.. سماء الأقصر تتزين بـ 23 رحلة بالون

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حلقت 23 رحلة بالون طائر في سماء الأقصر، اليوم السبت على متنها 460 سائحا من مختلف الجنسيات الأجنبية، للاستمتاع بمشاهدة الاثار الخالدة من ارتفاع 550 مترا فوق سطح الأرض، في رحلة تستغرق من 30 إلى 45 دقيقة ومشاهدة المعابد الفرعونية والمناظر الطبيعية ونهر النيل المتاخم للجبال والزراعات، وسط تطبيق إجراءات احترازية ووقائية مشددة.

وقال الطيار محمود بدوى، مسؤول بشركات البالون الطائر، إن سماء المدينة تزينت اليوم بعدد 24 رحلة بالون، من مختلف الشركات العاملة بغرب الأقصر.

وأوضح أن رحلات البالون من أهم رحلات المغامرة في العالم، وتعتبر الأقصر أحد أشهر المدن العالمية في هذا المجال، لما تتمتع من جو دافئ واستعدادات مكثفة، ومطار خاص للاقلاع من غرب المدينة.

وأضاف أن جميع الشركات العاملة في البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار واستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى، موضحًا أن الأقصر تحتل مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التي تعمل في البالون الثالث حيث تحتل المركز الثالث عالميا.

المصرى اليوم

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