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استعراض رخصة سير المركبات عبر توكلنا

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ضبط 6 مخالفين لنظام البيئة

ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في مناطق القصيم والحدود الشمالية وجازان، 6 مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي...

350e1a8511.jpgالرياض: الوطن
0bba7ed369.jpg01 ربيع الثاني 1443 هـ

ضبط 15399 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك...

icon-byline.pngأبها : الوطن
icon-clock.png01 ربيع الثاني 1443 هـ

الداخلية تطلق النسخة الثانية من تحدي أبشر

أطلقت وزارة الداخلية النسخة الثانية من "تحدي أبشر" للإبداع و الابتكار، ضمن الفعاليات المصاحبة لملتقى " أبشر السابع"...

icon-byline.pngأبها :الوطن
icon-clock.png30 ربيع الأول 1443 هـ

إضافة السجلات التجارية لتوكلنا

كشف المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أنه اعتبارا من الآن ستظهر السجلات التجارية المسجلة باسم الأشخاص عبر...

icon-byline.pngأبها :الوطن
icon-clock.png30 ربيع الأول 1443 هـ
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التجارة تحذر من التعامل مع المواقع والروابط المشبوهة

حذرت وزارة التجارة من التعامل مع أي مواقع أو روابط مشبوهة داعية إلى ضرورة الإبلاغ عنها.وقالت عبر حسابها على «تويتر»: هذه المواقع أو...

icon-byline.pngأبها: الوطن
icon-clock.png30 ربيع الأول 1443 هـ

رصد كوكب الزهرة قرب سديم البحيرة.. غدا

يرصد في سماء الوطن العربي، بعد غروب شمس الغد وبداية الليل، كوكب «الزهرة» على بُعد أقل من 3 درجات جنوب «سديم البحيرة»، مما يوفر...

icon-byline.pngجدة: الوطن
icon-clock.png30 ربيع الأول 1443 هـ

ضبط 13 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 13 مخالفًا لنظام البيئة، 4 مواطنين و9 مقيمين من الجنسيتين السودانية والهندية، ارتكبوا مخالفات رعي...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png30 ربيع الأول 1443 هـ

الوطن السعودية

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