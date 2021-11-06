استعراض رخصة سير المركبات عبر توكلنا
ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في مناطق القصيم والحدود الشمالية وجازان، 6 مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي...
أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك...
أطلقت وزارة الداخلية النسخة الثانية من "تحدي أبشر" للإبداع و الابتكار، ضمن الفعاليات المصاحبة لملتقى " أبشر السابع"...
كشف المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أنه اعتبارا من الآن ستظهر السجلات التجارية المسجلة باسم الأشخاص عبر...
حذرت وزارة التجارة من التعامل مع أي مواقع أو روابط مشبوهة داعية إلى ضرورة الإبلاغ عنها.وقالت عبر حسابها على «تويتر»: هذه المواقع أو...
يرصد في سماء الوطن العربي، بعد غروب شمس الغد وبداية الليل، كوكب «الزهرة» على بُعد أقل من 3 درجات جنوب «سديم البحيرة»، مما يوفر...
أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 13 مخالفًا لنظام البيئة، 4 مواطنين و9 مقيمين من الجنسيتين السودانية والهندية، ارتكبوا مخالفات رعي...