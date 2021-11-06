شاهد.. "تعليم القريات" يعالج التشوه البصري بمبادرة "بأيدينا"

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بمشاركة قيادات إدارية ومدرسية وطلاب

تُواصل إدارة تعليم القريات، العمل على تحسين المشهد الحضري لمنشآتها التعليمية.

يأتي ذلك، بتوجيه ومتابعة من مدير التعليم، الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي، بتفعيل مبادرة "بأيدينا" التي أطلقها قسم الإعلام والاتصال بالإدارة، وصوّت عليها المجلس التعليمي؛ لإزالة كل مظاهر التشوه البصري على أسوار المدارس، وتحسين المشهد الحضري.

شارك في المبادرة قيادات الإدارة ومديرو المدارس والطلاب، يتقدمهم مدير الإشراف التربوي صالح حماد العنزي، ورئيس النشاط الطلابي رحيل سليم العبدلي، ورئيس الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي علي العطشان، ومدير ابتدائية خالد بن الوليد فهد الصهيبان الشراري، ومجموعة من الطلاب الذين نفذوا المبادرة بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية، ومواصلة ذلك في بقية المدارس؛ حيث نشر حساب تعليم القريات فيديو عن المبادرة عبر تغريدته:

وكان مدير التعليم بالقريات، قد أكد في محضر اجتماع المجلس التعليمي، ضرورة الانتهاء من جميع أعمال التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري لجميع المباني التعليمية، وإشراك المتطوعين من الطلاب والمعلمين والتعاون مع الجهات ذات العلاقة والجهات التطوعية الأخرى.

وتأتي هذه المبادرة تماشيًا مع رؤية سمو ولي العهد في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري واستجابةً لدعوة أمير منطقة الجوف في معالجة التشوه البصري بالمنطقة ومحافظاتها.