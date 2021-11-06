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عالم نفس: منع النساء من الزواج حتى يجتزن اختبار فهم الرجل

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عالم نفس: منع النساء من الزواج حتى يجتزن اختبار فهم الرجل عالم نفس: منع النساء من الزواج حتى يجتزن اختبار فهم الرجل
عدة أسباب وراء الطلاق في سنوات الزواج الأولى

عالم نفس: منع النساء من الزواج حتى يجتزن اختبار فهم الرجل

طرح عالم النفس الروسي فيليب ليتفينينكو مبادرة جديدة وغريبة للغاية بشأن إجراءات الزواج في ؛ حيث تدور المبادرة حول ضرورة خوض النساء اجتياز اختبارات رسمية من قبل الدولة حول العلاقات الزوجية وكيفية التعامل مع الرجل.

وحسب وكالة "يو ار أيه" ، يؤكد "ليتفينينكو" أنه وفقًا للإحصاءات تنتهي سبع زواجات من كل عشر في روسيا بالطلاق في أول سنتين إلى ثلاث سنوات.

ويعتقد "ليتفينينكو" أن هناك عدة أسباب وراء ظاهرة انتشار الطلاق؛ فأولًا تخطئ المرأة بعدم اختيار الرجل المناسب، والسبب الثاني هو عندما لا تعرف المرأة كيف تطور علاقتها مع زوجها، وكيف تفهم وتدير هذا الرجل الذي تزوجته.


ووجه الخبير نداءً في رسالة لرئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، كما نشر عريضة على الإنترنت تحظر الزواج دون اجتياز امتحان رسمي في العلاقات.

وفقًا لفكرة "ليتفينينكو": سيختبر الامتحان مدى فهم المرأة للرجل.

وأكد الأخصائي النفسي أنه خلال اختبار المعرفة سيتعين على المرأة إظهار مهارات إدارة علاقتها بالرجل.

حتى الآن حصلت العريضة عبر الإنترنت على 38 توقيعًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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