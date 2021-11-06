عميد تجارة بنها الجديد: نشر العمل المؤسسي والجماعي داخل قطاعات الكلية

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أكد الدكتور سامى غنيمى، عميد كلية تجارة بنها الجديد، حرصه على نشر ثقافة العمل المؤسسي والجماعي داخل جميع قطاعات الكلية في إطار ترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة وقال اننا سنعمل جميعا كفريق عمل واحد لاستكمال مسيرة التقدم لكلية التجارة وجامعة بنها.

وقدم «غنيمي» في تصريحات إعلامية الشكر والتقدير للقيادة السياسية، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على ثقته وتعيينه عميدا للكلية وللدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها وللعمداء السابقين بالكلية على ما قدموه من جهود مثمرة وعمل دؤوب ومتميز خلال فترة قيادتهم العمل بالكلية.

وفى السياق، أعلن مركز الدراسات والبحوث التجارية بكلية التجارة جامعة بنها بالتعاون مع الجمعية المصرية لدراسات التمويل والإستثمار عن بدء البرنامج التدريبي للعمل في أسواق المال والبورصات والبنوك بمشاركة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية.

ويتضمن البرنامج كلا من الخدمات المصرفية والمعاملات البنكية والخدمات غير المصرفية والبورصات واسواق المال وكيفية التداول العملي في البورصات واستخدام التحليل الفني في التنبؤ بحركة الاسواق والسلع.

ويحصل المتدرب على 4 شهادات جميعهم معتمدين ويمكن توثيقهم من الجامعة بالاضافة إلى ترتيب زيارة للبورصة المصرية في القاهرة.