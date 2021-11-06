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رئيس مدينة القصير يلتقي طالبات جماعة الصحافة بمدرسة الثانوية بنات

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رئيس مدينة القصير يلتقي طالبات جماعة الصحافة بمدرسة الثانوية بنات رئيس مدينة القصير يلتقي طالبات جماعة الصحافة بمدرسة الثانوية بنات

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التقى اللواء أشرف البيه، رئيس مدينة القصير، اليوم السبت، طالبات جماعة الصحافة بمدرسة القصير الثانوية بنات، وذلك بمقر مكتبه بالوحدة المحلية، بحضور نائب رئيس مجلس الأمناء بالإدارة التعليمية.

خلال اللقاء أكد رئيس مدينة القصير، بأن الصحافة المدرسية تعد من الأنشطة المدرسية المهمة التي تحقق أهدافاً تعليمية وتربوية كثيرة، وتوفر للطالب متعة من نوع خاص، وتؤدى في مجملها إلى ربط الطالب بواقعه ومجتمعه من خلال ممارسة لون من ألوان الإعلام المقروء.

في ذات السياق ناقشت الطالبات مع رئيس المدينة بعض الموضوعات المتعلقة بالجهات الخدمية بالمدينة، وخاصة التي تهم المواطنين، فضلا عن كيفية التعامل معها وتلاشى أي معوقات أو ملاحظات.

وقال رئيس مدينة القصير، إن الوحدة المحلية وكافة الأجهزة بنطاق المدينة، تعمل على قدم وساق، لتفعيل العمل الرقابى على الأسواق لتقديم خدمات أفضل للمواطنين والحفاظ على سلامتهم، مشيرا إلى أن الوحدة تقوم بالتنسيق مع الجهات المختلفة لتحقيق أعلى معدلات في مستوى الخدمات وانهائها في فترات زمنية قصيرة، مؤكدا أن اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر وجه بضرورة تكثيف العمل الميدانى واستمرار الحملات على الأسواق والمحال التجارية.وفى نهاية اللقاء أشاد رئيس مدينة القصير بالحوار المثمر مع الطالبات، موجها الشكر لهم وهيئات التدريس القائمين على تدريبهم.

يذكر أن الكثير من الدراسات تشير إلى أن الصحافة المدرسية تحقق الأهداف العامة ذاتها التي تحققها المواد الدراسية الأُخرى مثل اللغة العربية والتربية الإسلامية والمواد الاجتماعية بفروعها.

المصرى اليوم

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