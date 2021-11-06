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موسميانى يعود للقاهرة الأربعاء استعداداً لمواجهة المقاولون العرب

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موسميانى يعود للقاهرة الأربعاء استعداداً لمواجهة المقاولون العرب موسميانى يعود للقاهرة الأربعاء استعداداً لمواجهة المقاولون العرب

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يعود الجنوب افريقي بيتسو موسميانى، المدير الفنى للفريق الكروي الاول بالنادى الاهلي، إلى القاهرة، يوم الاربعاء المقبل، قادما من بلاده عقب انتهاء فترة الراحة السلبية التي منحها للفريق عقب الفوز على بخمسة اهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي اقيمت امس «الجمعة» ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز.

كما يعود موسميانى بصحبة الجهاز الفنى المعاون له، حيث قرر المدير الفنى للاهلي ان يستغل فترة الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفنى خلال فترة التوقف الدولى الحالي، بسبب ارتباط الوطني بمواجهتي انجولا والجابون في التصفيات الافريقية المؤهلة لبطولة كاس العالم المقبلة في قطر، ويعود موسيماني بعد الإجازة مع الفريق لبدء الاستعداد لارتباطات الدوري المقبلة، وفى مقدمتها مباراة المقاولون العرب يوم 19 نوفمبر الجاري في الدوري العام

المصرى اليوم

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