حاخام يهودي يقترح هدم قبة الصخرة.. و«القدس»: مسجلة ضمن سجل التراث العالمي

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أكدت القدس، أنّ نشر الحاخامٍ اليهودي يعقوب هيمن صورة لقبة الصخرة المشرفة مع إعلان الحاجة لمهندس متخصص في هدم المنشآت والمباني، وتقديم مقترح لكيفية إزالتها ونقلها خارج المسجد الأقصى، امعانًا في التحريض الذي تنتهجه حكومة الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين منذ احتلالها للقدس والأراضي الفلسطينية.

واستنكرت المحافظة في بيان لها، نشر هذا التحريض على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك.

واعتبرت أنّه «منشور عنصري يدعو للهدم والتدمير لأماكن تاريخية مسجَلة ضمن سجل التراث العالمي، ناهيك عن مكانتها الدينية والعقائدية عند العرب والمسلمين».

وتساءلت: «لو كانت هناك دعوة مماثلة من أي فلسطيني هل كانت إدارة فيسبوك ستسمح بنشره وعدم محاربة محتواه بحجة مخالفة سياساتها».

وطالبت المؤسسات العربية والدولية بفضح مثل هذه الممارسات والتحريض العنصري الصادرعن المستوطنين الذين يحرضون على قتل العرب وطردهم وهدم منازلهم وأماكنهم الدينية ومصادرة أراضيهم بشكل يومي وفي كل وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.