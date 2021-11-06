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تأجيل إعادة محاكمة 8 متهمين بـ«الذكرى الثالثة للثورة» إلى 11 ديسمبر

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تأجيل إعادة محاكمة 8 متهمين بـ«الذكرى الثالثة للثورة» إلى 11 ديسمبر تأجيل إعادة محاكمة 8 متهمين بـ«الذكرى الثالثة للثورة» إلى 11 ديسمبر

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أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، السبت، محاكمة 8 متهمين في إجراءات محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الذكرى الثالثة للثورة»، إلى جلسة 11 ديسمبر المقبل، لحضور الباحث الاجتماعي.

تعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التي وقعت بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص، وإصابة 25 آخرين، بينهم سيد وزة، عضو حركة 6 أبريل.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل والشروع فيه والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدي للممتلكات العامة، إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.

المصرى اليوم

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