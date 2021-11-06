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أعلنت النيابة العامة، في بيان السبت، انعقاد المؤتمر الدولي بشأن دور أجهزة النيابات العامة وهيئات الادعاء العام في مكافحة الجرائم عبر الوطنية تحت رعاية عبد الفتاح السيسي، بالإضافة المؤتمر والاجتماع الـ15 لجمعية النواب العموم الأفارقة والمؤتمر والاجتماع السنوي الأول لجمعية النواب العموم العرب اللتين ترأسهما النيابة العامة، خلال الفترة من 7 حتى 9 نوفمبر الحالي.

واستقبل المستشار حماده الصاوي، النائب العام، ولفيفٌ من قيادات النيابة العامة نخبةً من النواب العموم العرب والأفارقة والوفودَ المشاركة بالمؤتمر على مدار يومي الجمعة والسبت، بمطار القاهرة الدولي، على خلفية حضورِهم هذا المؤتمر الدولي الهام.