رئيس اتحاد النحالين العرب يناشد الرئيس بإدراج الصناعة ضمن «حياة كريمة»

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ناشد فتحي بحيري، رئيس اتحاد النحالين العرب، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتدخل والتوجيه لتطوير صناعة النحل المصري، نظرا لدورها في النهوض بصادرات مصر من النحل والعسل، وتوفير فرص العمل اللازمة لتحسين الأوضاع في الريف، وإدراجه ضمن مبادرة الرئيس السيسي لتطوير الريف «حياة كريمة» وتنفيذ خارطة طريق لتنمية وتطوير تربية النحل.

وقال «بحيري»، في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم»، أتوجه إلي ألاب والقائد وأمل المستقبل ، بأن اتوجه الي سيادتكم اليوم بنظرة تطوير لقطاع تربية النحل في مصر اسوة بباقي القطاعات التي تم تطويرها علي يد فخامتكم فنحن قطاع «مهمش» وغير منظم نعمل ليل نهار لحماية نحل العسل الملقح الرئيسي للنباتات والاشجار.

وأضاف رئيس إتحاد النحالين العرب في رسالته للرئيس السيسي :«نُسهم كقطاع لتربية النحل، بجزء بسيط في الاقتصاد المصري بتصدير منتجات نحل العسل للعالم ونبرز اسم مصر عاليا خفاقا وفخورين بهذا ويتم هذا بجهود فرديه من ابناء المخلصين للوطن ، وهناك الكثير من القطاعات الزراعيه التي تم تطويرها بتوجيه من فخامتكم فنحن أبنائك سيادة الرئيس والاب ننتظر من فخامتكم نظرة لقطاع تربية النحل في مصر، فنظرة إلي «النحل ياريس» ونحالي مصر تُعاني ».

وأوضح «بحيري»، ان دوافع تدخل الرئيس السيسي لتطوير هذه الصناعة الواحدة نظرا للموقع الجغرافي المتميز لمصر يحولها إلي أهم مصادر عسل النحل فى المنطقة العربية بسبب إنخفاض تكلفة الشحن والنقل، مشيرا إلي أن النحل المصرى هو أصل السلالات العالمية وكالعادة فالحضارة المصرية هى المصدر الأول للنحل في العالم للعالم، وان التدخل الرئاسي يستهدف تطوير صناعة النحل المصري و يحسم التطوير لصالح التصدير.

ولفت رئيس إتحاد النحالين العرب، إلي أن تطوير إنتاج وتربية النحل في مصر يتم من خلال المشروعات القومية للتوسع الأفقي مثل مشروع الدلتا الجديدة لاستصلاح 500 ألف فدان جديدة، لزيادة إنتاج مصر من عسل النحل البالغ حاليا 30 ألف طن وهى أحد أكبر الدول المنتجة فى الإنتاج بالشرق الأوسط، موضحا ان صادرات مصر على طرود النحل، تبلغ مليونا و200 ألف طرد سنويا فقط من النحل ونستهدف مضاعفة هذا الرقم إلي 4 ملايين خلية نحل، ومنتجاته للدول العربية بقيمة نصف مليار جنيه وبنسبة 50% من إجمالي خلايا النحل.

وأوضح «بحيري»، إن تحقيق المزيد من التقدم هو وضع قطاع نحل العسل فى المكانة التى يستحقها لإنه كلمة السر فى تحقيق النهضة الزراعية والاكتفاء الذاتى وزيادة الصادرات والتى تتطلع إليه القيادة السياسية لأن نحل العسل هو كلمة السر فى تحقيق التنمية المستدامة.

وشدد رئيس إتحاد النحالين العرب إلي أهمية الإستفادة من الميزة النسبية لمصر في تربية النحل وإنتاج العسل وفقا للمعايير الدولية في هذا الشأن وذلك لمواجهة المنافسة الصينية في الأسواق العالمية والعربية حيث تحتل تحتل المرتبة الأولي عالميا في تصدير عسل النحل وتتصدر المشهد على مستوى الوطن العربي فى تصدير كميات كبيرة للغاية من عسل النحل.