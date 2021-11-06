زامبيا تعيش في ظلام دامس.. وعودة التيار يحتاج 8 ساعات

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعيش زامبيا في ظلام دامس، بسبب انقطاع التيار الكهربائي في سائر أنحاء البلاد السبت، لسبب غير معلوم.

وقال المتحدث باسم شركة الكهرباء «زسكو» المملوكة للدولة، جون كوندا، إن التيار انقطع في عموم البلاد بسبب عطل لم يتضح سببه حتى الآن، وتعكف الشركة على إعادة تشغيل مصادر الكهرباء الرئيسية وتحقيق استقرار في النظام.

وذكر المسؤول أن عودة التيار الكهربائي ستعود في غضون 6 إلى 8 ساعات.

وشهدت زامبيا انقطاعا كبيرا للكهرباء في الشهر الماضي أثر على معظم أنحاء البلاد بعد عطل في محطة مهمة للطاقة الكهرومائية، وفقا لـ«رويترز»