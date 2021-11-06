احذر 11 مخالفة مرورية تسحب فيها رخصة السيارة لمدة 3 شهور (التفاصيل)

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مخالفات المرور في 2021.. وضع القانون الحالي عقوبات شديدة حال ارتكاب قائد السيارة مخالفة لقواعد وآداب المرور، ويقوم ضابط المختص بتحرير محضر بالمخالفة وسحب رخص السيارات منعا لوقوع حوادث الطرق.

تنشر «المصري اليوم» المخالفات المرورية التي يتم فيها سحب تراخيص السيارة من شهر إلى 3 شهور، مع الغرامة والتي وتختلف حسب نوع المخالفة التي يرتكبها قائد السيارة، وذلك ضمن سلسلة الخدمات التي تقدمها لقراءها.

1- عدم وضع السيارة لوحات المعدنية المخصصة لها، أو وضع لوحات غير المنصرفة من المرور.

2- استعمال قائد السيارة الأنوار العالية على وجه المخالف عن المقرر في استخدامها.

3-عدم استكمال قائد السيارة إجراءات نقل الملكية خلال 30 يوما من تاريخ صدوره السند للملكية وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالي من المدة المحددة.

4- عدم توافر شروط الأمن والمتانة في السيارة مما يعرض حياة المواطنين للخطر.

5- سحب رخصة السيارة الأجرة (التاكسي) في حالة وجود خلل في العداد

6- قيادة السيارة قبل إبلاغ الجهات المختصة عن التغييرات بها وإتمام الفحص يتم سحب الرخصة بسبب مخالفة قواعد المرور .

7- وقوف بالسيارة ليلاً في طريق مظلم دون إضاءة الأنوار الخاصة بالسيارة.

8- مخالفة قائد السيارة لشروط منح الرخصة التجارية واستعمالها في غير الأغراض المحددة لها.

9- السير بالسيارة الأجرة دون عداد في المحافظات التي صدر فيها قرار باستعمال العداد معتمد من قسم المرور.

10- السماح بوجود ركاب في الأجرة على أجزاء السيارة من الخارج.

11- استعمال السيارة في مواكب خاصة والتجمعات دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة.

تعرف هنــا علي تكلفة وخطوات ترخيص سيارة ملاكي لمدة 3 سنوات

تقدم نيابات المرور عبر موقعها الرسمي لقائدي السيارات الحق في الاستعلام والتظلم على مخالفات المرور المسجلة هنـــا على الرابط إلكترونيًا مع الاطلاع على نماذج المخالفات.