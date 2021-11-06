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سحب ملفات تعيين قاضيات أمام المحاكم الابتدائية (الشروط والأوراق المطلوبة)

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سحب ملفات تعيين قاضيات أمام المحاكم الابتدائية (الشروط والأوراق المطلوبة) سحب ملفات تعيين قاضيات أمام المحاكم الابتدائية (الشروط والأوراق المطلوبة)

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أعلن مجلس القضاء الأعلى، برئـاســة المستشار عبدالله عمر شوضة، رئيس محكمة النقض، السبت، عن فتح باب سحب ملفات تقدم الإناث للتعيين في وظيفتي رئيس محكمة (ب)، وقاض بالمحاكم الابتدائية من الدرجتين المناظرتين بهيئتي النيابة الإدارية، وقضايا الدولة، من مقر الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى بدار القضاء العالي في وسط القاهرة حتى نهاية 15 نوفمبر الجارى.

وأوضح المجلس، في بيان السبت، أن الملف يقدم بمقر «القضاء الأعلى» خلال الفترة من 20 نوفمبر حتى 9 ديسمبر المقبل، مصحوبًا بشهادة التخرج مبينًا بها مجموع الدرجات، وبيان تدرج وظيفي، وشهادتين بنتيجة تقارير التفتيش الفني، وعدم توقيع أية عقوبات تأديبية طول مدة الخدمة، وقيد ميلاد مميكن، وقيد عائلي للوالد، والجد لأب، والجد لأم، والزوج (في حالة الزواج)، وصورة من بطاقة الرقم القومي، و6 صور حديثة 4×6 بخلفية بيضاء.

كان مجلس القضاء الأعلى، أصدر في 25 أكتوبر الماضي، إعلانًا عن قبول طلبات تعيين دفعة جديدة من القاضيات بالمحاكم الابتدائية، وفقًا للشروط التالية: ألا يقل تقدير المتقدمة التراكمي في الليسانس عن تقدير جيد، وأن تشغل المتقدمة إحدى وظائف: رئيس نيابة من الفئة (ب) بهيئة النيابة الإدارية، أو مستشار مساعد من الفئة (ب) بهيئة قضايا الدولة للتعيين في وظيفة رئيس محكمة (ب) بالمحاكم الابتدائية، ووكيل نيابة إدارية من الفئة الممتازة، أو وظيفة نائب بهيئة قضايا الدولة للتعيين في وظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية.

كما تضمنت الشروط، ألا يقل عمرها عن 30 سنة، ولا يزيد عن 40 عامًا، وألا يكون وقع عليها جزاءات تأديبية، واجتياز المقابلة الشخصية أمام مجلس القضاء الأعلى.

المصرى اليوم

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