وزير القوى العاملة: صرف قيمة بوالص التأمين التكافلي لأسر 3 من «العمالة غير المنتظمة»

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وجه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بصرف قيمة بوليصة التأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية التي تغطي الوفاة أو العجز الكلي المستديم أو الجزئي، وذلك لأسرة حجازي العبد حجازي إبراهيم غالي، العامل غير المنتظم الذي توفي أثناء عمله بإحدى شركات القطاع الخاص، والعاملين محمد حسن محمد نعمان، وعمرو نبيل محمود عيد، اللذان تعرضا لحادث إصابة أثناء عملهما، وذلك في إطار مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا.

وأصدرت شركة مصر للتأمين شيكات بإجمالي 100 ألف جنيه لورثة العامل الأول، لصالح والدته فتحية مصطفى حسن حسين، ربة منزل، بمبلغ 16666 جنيها، وأرملته كوكب إبراهيم عبدالنبي محمد بمبلغ 12500 جنيه، وابنته هند بمبلغ 50 ألف جنيه، وابنه العبدبمبلغ 20834 جنيها، كما تم إصدار شيك لصالح العامل الثاني بإجمالي 1204 جنيهات، وآخر للعامل الثالث بمبلغ 34850 جنيها.

وقال وزير القوى العاملة، إن الفكرة الرئيسية التي بلورت حولها الوزارة وثيقة التأمين التكافلية لفئات العمالة غير المنتظمة والصيادين، هي حماية هؤلاء من المخاطر التي يواجهونها في محيط عملهم يومياً، بمختلف القطاعات، وتوفير الأمان لأسرهم في حالات الإصابة أوالعجز أو الوفاة، وصولا للرعاية الكاملة لتلك الفئات من مختلف الجوانب تحت مظلة الحماية التأمينية للدولة.

كما وجه الوزير مديريات القوى العاملة محل إقامة العمال، بإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو مساعدة أسر هؤلاء العمال بالحصول على حقوقهم بالتعاون مع مديريات الشؤون الاجتماعية والصحة لتحقيق أقصى رعاية ممكنة لهؤلاء الأسر.