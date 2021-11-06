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كشف مصدر مسؤول داخل الجهاز التنفيذي بوزارة الرياضة أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كلف حسين السمري المدير التنفيذي المؤقت لنادي الزمالك بالاستمرار في منصبه وعدم ترك نادي الزمالك.

وقال المصدر لـ«المصري اليوم» داخل الوزارة ان جلسة واتصالات مكثفة تمت خلال الساعات القليلة المقبلة بين لجنة الزمالك برئاسة حسين لبيب من جهة وبين حسين السمري من جهة أخري مع الوزير للاتفاق علي كافة الأمور الخاصة بوضع النادي وهيكلته الإدارية الايام المقبلة في ظل تردد أنباء عن عودة مرتضي مصنور رئيس النادي لاستلام نادي الزمالك.

وكشف المصدر عن ان وزير الرياضة أبلغ حسين السمري بصفته مدير تنفيذي مؤقت ومعه المدير المالي ومدير النشاط الرياضي بالاستمرار في عملهم ومناصبهم داخل الزمالك خلال الأيام القليلة المقبلة لحين صدور قرار رسمي بحسم إدارة نادي الزمالك.

وتابع المصدر: وزير الرياضة اتفق مع حسين لبيب رئيس اللجنة واعضاء لجنته بالرحيل خلال ساعات ن النادي تمهيدا لعودة مجلس ادارة نادي الزمالك المنتخب الا ان الوزير قرر تأجيل الأمر لحين الاستقرار علي قراره بشأن مجلس الإدارة وموعد عودته وتنفيذ حم القضاء .

وشدد المصدر علي أن حسين لبيب رئيس اللحنة ابلغ الوزير انه لا يمانع في رحيله اليوم او غدا أو في أي وقت لكنه طالب الوزير بضرورة استقرار النادي اداريا حتي لا تتفاقم المشاكل والأزمات مؤكدا انه مع استقرار الزمالك وعودة المجلس المنتخب وانه سيعود لصفوف المشجعين للزمالك خصوصا وانه سبق وأعلن انه لن يخوض الانتخابات وبالتالي ليس له مصلحة في البقاء من عدمه .

واضاف المصدر أن وزير الرياضة عقد جلسة مع المستشار مرتضي منصور الخميس الماضي بمكتبه لكن الوزير لم يفصح عن تفاصيل هذا الإجتماع وما هو اتفاقه مع مرتضي منصور علي موعد عودته للزمالك لكنه تعهد لرئيس الزمالك بتنفيذ الحكم القضائي وتسليم مجلس الإدارة المنتخب مقاليد الأمرو في ادارة النادي لكنه لم يفصح عن التفاصيل.