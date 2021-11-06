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«الشيخ أحمد الطيب وسيرته الذاتية».. يقدمها قصر ثقافة الأقصر
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الأحد 14 نوفمبر 2021 09:37 مساءً
إسرائيل: الأطفال من 5 إلى 11 عاما باتوا مؤهلين لتلقي لقاح كورونا
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الأحد 14 نوفمبر 2021 09:36 مساءً
رئيس أركان الجيش البريطاني يحدد الشرط لاعتبار التدخل الغربي في أفغانستان «ناجحا»
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الأحد 14 نوفمبر 2021 09:36 مساءً
مدبولي يتفقد اللمسات الأخيرة لأعمال ترميم وتطوير قصر محمد على باشا بشبرا
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الأحد 14 نوفمبر 2021 09:36 مساءً
سيد عبد الحفيظ يوضح موقف الأهلي من رحيل معلول وديانج
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الأحد 14 نوفمبر 2021 09:36 مساءً
القمص سيلا: من يحرم الاحتفال بالأعياد نفوس مريضة
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الأحد 14 نوفمبر 2021 09:36 مساءً
81 % من الأردنيين يؤيدون فتح الحدود مع سورية
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الأحد 14 نوفمبر 2021 09:31 مساءً
القبض على يمنيين يسرقان المنازل والمستودعات
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الأحد 14 نوفمبر 2021 09:30 مساءً
قبل مواجهة أبها "دوريًا".. الأهلي يخسر من الكويت "وديًا"
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الأحد 14 نوفمبر 2021 09:28 مساءً
وزير التعليم يوضح حقيقة زيادة مقررات الصف الرابع الابتدائي إلى ١٣ مادة
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الأحد 14 نوفمبر 2021 09:20 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
شاهد مراسم استقبال عبد المجيد تبون نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 06 نوفمبر 2021 03:19 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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