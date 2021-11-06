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«بتكهرب»..نادين نجيم تثير جدلاً خلال خضوعها لجلسة شد ترهلات ()

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«بتكهرب»..نادين نجيم تثير جدلاً خلال خضوعها لجلسة شد ترهلات (فيديو) «بتكهرب»..نادين نجيم تثير جدلاً خلال خضوعها لجلسة شد ترهلات ()

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أثارت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الأجتماعي، بعدما شاركت جمهورها ومتابعيها مقطع أثناء خضوعها لجلسة شد ترهلات بمنطقة حساسة بجسدها.

ونشرت «نجيم»، الفيديو عبر خاصية «الأستوري» بحاسبها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، ظهرت خلاله وهي تخضع لجلسة شد الترهلات في أحد العيادات، إذ كانت تصرخ من شدة الألم الذي كانت تشعر به وهي تخضع للجلسة وتتعرض للتكهرب، قائلة :«مش قادرة، عم كهرب».

ومن ناحية أخرى، أثارت «نجيم» الجدل أثناء حضورها إحدى الحفلات في ، حيث كشفت عن سر جمالها المتجدد وشبابها الدائم، وقالت :«اللى بيقلكن بنشرب مايه وبلعب لا، بنعمل بوتكس وفيلر واتشجعوا واعملوا وظبطوا حلكم».

يذكر أن آخر أعمال نادين نسيب نجيم مسلسل «صالون زهرة» وهو عمل اجتماعي يناقش في قصته العديد من القضايا التي يعاني منها المجتمع في لبنان، ويتخلله العديد من المشاهد والمواقف الكوميدية التي تقع فيها زهرة صاحبة الكوافير الحريمي.

المصرى اليوم

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