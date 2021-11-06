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وإيران تناقشان استئناف المحادثات بشأن الاتفاق النووي

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روسيا وإيران تناقشان استئناف المحادثات بشأن الاتفاق النووي وإيران تناقشان استئناف المحادثات بشأن الاتفاق النووي

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بحث وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، مع نظيره الإيراني حسين عبداللهيان، استئناف المحادثات بشأن الاتفاق النووي في فيينا.

وتحدث الطرفان حول استعادة «الاتفاق النووي» في شكله الأصلي المتوازن، الذي وافق عليه مجلس الأمن الدولي.

وتم التأكيد على أن هذا هو السبيل الوحيد الصحيح لضمان حقوق ومصالح جميع المشاركين في الاتفاقات الشاملة، وفقا لبيان الخارجية الروسية.

وتطرق الوزيران إلى الزيارة المرتقبة لرئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إلى طهران، وتمت مناقشة عددًا من القضايا المطروحة على جدول الأعمال الثنائي والإقليمي، بما في ذلك الوضع في أفغانستان وما حولها، والوضع في جنوب القوقاز.

وكان وزير الخارجية الإيراني، أمير عبداللهيان، قد أعلن أن بلاده ستعود قريبا إلى مفاوضات فيينا حول خطة العمل الشاملة المشتركة.

المصرى اليوم

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