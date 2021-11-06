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الرئيس الجزائري: ماكرون أهان بلادنا لأسباب انتخابية ولا نقبل التواصل معه

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الرئيس الجزائري: ماكرون أهان بلادنا لأسباب انتخابية ولا نقبل التواصل معه الرئيس الجزائري: ماكرون أهان بلادنا لأسباب انتخابية ولا نقبل التواصل معه

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قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، إنه لن يقوم «بالخطوة الأولى» لمحاولة تخفيف التوتر مع فرنسا بعد تصريحات رئيسها إيمانويل ماكرون، الذي أهان بلاده.

وأضاف تبون، في مقابلة مع مجلة «دير شبيجل» الألمانية، أنه عندما يعلن رئيس دولة أن الجزائر ليست أمة قائمة بذاتها فهذا أمر خطير للغاية.

وتابع: «لن يقبل أي مواطن جزائري أن أتواصل مع الذين أهانونا»، مشددا على أنه لا مساس بتاريخ شعب ولا لشتم الجزائريين.

وأضاف أن ماكرون ذكر ما قاله عن الجزائر لأسباب انتخابية، مشيرا إلى أن الجزائر وفرنسا لم تعودا مضطرتين للتعاون مع بعضهما البعض.

وتوترت العلاقات بين الجزائر وفرنسا، عندما قال ماكرون إن الجزائر بنيت بعد استقلالها في 1962 على «ريع للذاكرة» كرسه «النظام السياسي- العسكري»، وشكك في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي.

المصرى اليوم

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