أخبار عاجلة

إضافة خدمة إصدار تصاريح العمرة والصلاة للقادمين من الخارج عبر اعتمرنا وتوكلنا -
بحضور وزير الرياضة.. انطلاق ورش العمل المشتركة مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم -
"الأهلي" يلاقي "الكويت" الكويتي الأحد المقبل ودياً -
انطلاق العروض الحية لفريق "ريد بل ريسينغ" لـ"الفورمولا 1" في جدة -
بعد حادثة "الكاظمي".. سهولة الحصول على "المسيَّرات" تُهدِّد الاقتصاد والأمن العراقي -
"الاتفاق" يجري تدريبه الرئيسي قبل مواجهة "النصر" الودية -
رئيس المشيخة الإسلامية بكرواتيا: الملك سلمان قائد استثنائي يحمل هموم المسلمين -
الشباب يواجه أبها وديًّا -
المملكة ترأس اجتماع المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة.. غدًا -
"الفتح" يجري تدريباً ضمن استعداداته لمواجهة "الطائي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

ضبط 6 مخالفين لنظام البيئة

Print
ضبط 6 مخالفين لنظام البيئة ضبط 6 مخالفين لنظام البيئة
ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في مناطق القصيم والحدود الشمالية وجازان، 6 مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن 6 مركبات، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

و يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

وحث الأمن العام الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
إضافة خدمة إصدار تصاريح العمرة والصلاة للقادمين من الخارج عبر اعتمرنا وتوكلنا

إضافة خدمة إصدار تصاريح العمرة والصلاة للقادمين من الخارج عبر اعتمرنا وتوكلنا

متمردو تيغراي يتوعدون الأجانب الذين يدعمون أديس أبابا

متمردو تيغراي يتوعدون الأجانب الذين يدعمون أديس أبابا

أزمة المهاجرين تتصاعد بين مينسك والاتحاد الأوروبي

أزمة المهاجرين تتصاعد بين مينسك والاتحاد الأوروبي

20 مخالفة لقرارات التوطين في الرياض

20 مخالفة لقرارات التوطين في الرياض