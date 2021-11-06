"الجبر" تقدم 14 سيارة بأسعار مخفضة مساهمة في "تاكسي" جمعية "بناء"

★ ★ ★ ★ ★

يستفيد منها الأيتام والأرامل.. خيارات تمويلية برسوم وأقساط ميسرة

في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعمًا لجهود جمعية "بناء" لرعاية الأيتام بالشرقية؛ قدمت شركة الجبر التجارية 14 سيارة كيا بأسعار مخفضة وأقساط ميسرة؛ كمساهمة منها في مبادرة الجمعية "تاكسي" التي يستفيد منها الأيتام وأمهات الأيتام؛ فيما قدمت شركة الجبر للتمويل خيارات تمويلية برسوم تمويلية منخفضة.

وأكد العضو المنتدب لشركة الجبر القابضة عبدالسلام الجبر، اعتزاز كافة منسوبي الشركة بالمساهمة في دعم مبادرة مشروع تاكسي التي أطلقتها الجمعية؛ مما يعكس حرص القائمين على الشركة في إنجاح مثل هذه المبادرات المباركة الهادفة لخدمة الفئات التي تحتاج منا مد يد العون والمساعدة في وطننا؛ بما يعزز جهود الدولة في هذا المجال.

وأشار "الجبر" إلى حرص الشركة على توجيه دورها ورسالة المسؤولية الاجتماعية لها بالشكل الصحيح؛ بما يخدم المجتمع ويكون ذا أثر مستدام؛ حيث جاءت المساهمة في مبادرة مشروع تاكسي، والتي تخدم فئة غالية من الأيتام والأرامل، لتوفير مصدر دخل جيد لهم من خلال العمل في خدمات النقل وتوجيه المركبات التي تطورت في زمننا الحالي، بعد إضافة خدمات نقل الطلبات باستخدام تطبيقات الهواتف الذكية.

وأوضح مدير عام الجمعية عبدالله الخالدي، أن المساهمة تأتي من شركة الجبر باعتبارها أحد شركاء مشروع تاكسي؛ مشيرًا إلى أن الاستمرار في المشروع سيحقق للمستفيدين مصادر متنوعة للدخل، تؤمّن لهم فرص عمل جيدة وحياة كريمة ووسيلة مواصلات آمنة، وسيكون لها أثر إيجابي على اليتيم وأسرته.

وأضاف الخالدي أن مبادرة تاكسي تتواكب مع رؤية 2030؛ حيث تعمل الجمعية بشكل فاعل ضمن منظومة القطاع غير الربحي من أجل المساهمة في تحقيق أهداف وبرامج الرؤية من خلال تمكين فئة الأيتام واليتيمات والأمهات بمنظومة الخدمات الاجتماعية، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتمكين المسؤولية الاجتماعية للشركات ومساهمتها الاجتماعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع زيادة مشاركة الشباب اجتماعيًّا في سوق العمل والمساهمة في تقليص البطالة.

وقدّم الخالدي الشكر لشركة الجبر التجارية على تجاوبها ومشاركتها في دعم مبادرة مشروع تاكسي؛ مما يعكس حرص القائمين على الشركة في إنجاح مثل هذه المبادرات المباركة الهادفة لخدمة الفئات التي تحتاج منا مد يد العون والمساعدة في وطننا بما يعزز جهود الدولة في هذا المجال.

